El Rey de la Ojota

¿Quién es don Aladino Larenas?

Inicialmente me defino como un Ojetero, el que hace Ojotas.

Soy Aladino del Carmen Larenas Vega, nacido en la localidad de Zúñiga, tengo 62 años de edad, actualmente habito en Villa Jerusalén, Pasaje San José Nº 50, Sector de Pueblo de Indios, comuna de San Vicente de Tagua-Tagua, casado, tengo 6 hijos, 15 nietos y actualmente me dedicó a la artesanía en Ojotas.

¿Cómo define usted la ojota?

La ojota, era y es el antiguo calzado de muchos campesinos de Chile hecha del recorte de un neumático, pero hago presente que no cualquier neumático sirve para confeccionarlas.

Hoy en día, podríamos decir que el neumático que sirve para hacer ojotas, está en extinción, así tal cual, ya que con el avance de la tecnología están fabricando mucho más neumático radial que neumático convencional o de nylon. El neumático radial, está compuesto de cuerdas o alambres de acero en su interior y el neumático convencional, no los lleva.

¿Cómo nace la idea de hacer la ojota?

Todo comienza cuando vivía en el sector de Toquihua, a unos 2 kilómetros del Manzano, localidad de Zúñiga. Allí, había una persona que se dedicaba a este oficio don Nano Castro, alias el Motemei; me acerque a él y le pedí por favor que me hiciera un par de ojotas. Al momento de usarlas, un amigo me pregunta, quien me las había echo, y yo entre broma y risa le contestó "Yo mismo pues mi amigo", siendo que las había echo don Nano, él me pidió que le hiciera un par. Desde ese entonces hasta estos días, algo que nació de una broma sana, paso a ser un oficio que me ha ayudado en gran parte al sustento de mi familia.

¿Cuántos pares de ojotas a hecho a la fecha?

Este oficio lo vengo realizando hace 40 años, llegando a elaborar más de 5.000 pares de ojotas de distinto tamaño y echas 100% a mano, es decir, totalmente artesanales.

Este trabajo me ha permitido viajar por más de 30 años a exponer esta artesanía a diferentes ferias a lo largo de Chile desde Arica a Tierra del fuego, y no solo en Chile se encuentran presente, también en más de 60 países del Mundo.

¿Qué se requiere para ser la ojota aparte del neumático?

Primero que todo, deben estar las ganas y la voluntad, además el amor por lo que se está haciendo y por supuesto, las buenas herramientas (cuchilla, pulidora, etc.). Con todo lo anterior, se va a a lograr el resultado esperado del producto fabricado, para así, poder cobrar lo que corresponde por ellas. Los valores van desde los $3 mil pesos hasta los 20 mil, dependiendo el número a fabricar./



