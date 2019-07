Servicio de Oftalmología: una mirada hacia una óptima atención

Dentro del servicio se encuentra su policlínico (atención abierta), que está destinado a canalizar las consultas de pacientes que son derivados desde la atención primaria: "Principalmente atendemos vicios de refracción, confirmación y diagnóstico de patologías que pueden ser GES o no, además tenemos control de pacientes crónicos por glaucoma, estrabismo, etc.", manifestó el Dr. Jaime Ruz.

Las operaciones de cataratas son las que mayormente se realizan: "Es una de las patologías quirúrgicas de mayor incidencia, aunque también se hacen otros tipos de cirugías como glaucoma, pterigion, chalazion, e intervenciones menores", destacó el Dr. Ruz.

El Servicio de Oftalmología recibe pacientes de las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua: "Solo en cirugías de cataratas, estamos haciendo 12 a 13 durante la semana, ya que contamos con muchos pacientes que tienen una mayor expectativa de vida. La medicina ha ido evolucionando y aumenta la incidencia de -además- otras patologías crónicas", agregó el doctor.

EL EQUIPO DE INTERVENCIONES

Si bien, el Dr. Ruz es el cirujano principal de cataratas, existe un equipo multidisciplinario que permanentemente apoya en el Servicio de Pabellones Quirúrgicos: "Es muy importante desde el auxiliar, la técnico paramédico, la enfermera, ya que sin su apoyo no saldríamos adelante; desde que comenzó esto y a pesar de la rotación de funcionarios, el espíritu se mantiene". Las operaciones las realiza con el apoyo del equipo de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA). Y para mantener un control en la recuperación del usuario, es fundamental el trabajo del equipo multifuncional del policlínico de oftalmología.

Finalmente, para el facultativo, al haber un aumento en la expectativa de vida de una persona, también existe un alza en la cobertura de prestaciones y para tranquilidad de los pacientes: "Hay un esfuerzo rotundo de nuestro equipo. La idea es poder realizar la mayor cantidad de cirugías en Hospital San Fernando para no derivar a otros centros asistenciales, básicamente al Hospital Regional. Ese es el espíritu del Servicio de Oftalmología, humanizar al paciente. Más aun, contamos con un apoyo fundamental de los equipos de CMA y de Pabellones, donde optimizamos los tiempos sin entorpecer la labor de otras especialidades... y no tan solo hay un esfuerzo de los médicos o tecnólogos médicos, sino también de los tens, paramédicos, auxiliares, administrativos, todo para que la resolución de la patología llegue a buen puerto".

EL POLICLÍNICO DE OFTALMOLOGÍA

"Lo que vemos son pacientes de distintos grupos etáreos, menores con estrabismo (GES), adultos mayores que requieren cirugía de catarata. Además tratamos la retinopatía diabética, glaucoma, patologías de párpado, etc.", señaló la tecnólogo médico Yasna Cornejo, quien lleva más de dos años trabajando en el policlínico de Oftalmología.

Debido al aumento de casos y a la modernización de la tecnología en nuestra sociedad, el uso constante del teléfono celular puede generar algún problema a la vista. En ese sentido, para la profesional: "Son casos aislados, pero los hay. Por ejemplo, niños diagnosticados por el pediatra por cefalea, son derivados a nuestro policlínico para realizar el descarte de que ese dolor sea por patología ocular. De esos niños, quizás uno necesite lentes por el brillo excesivo de las pantallas del celular (tablet o televisor), que produce el cansancio ocular. Es ahí, donde pueden generar problemas al sobrecargar la visión cercana. Lo aconsejable: descansar la vista, dejar de lado el dispositivo electrónico, hidratarse y comer bien, y así podrían evitar esas cefaleas e incluso el uso de lentes".

UNA USUARIA -DE TANTAS- QUE QUEDÓ SATISFECHA

Magdalena Rojas Vargas es usuaria de Hospital San Fernando. Sus distintas patologías cuentan con la cobertura GES para poder llevar a cabo los tratamientos requirentes, uno de ellos, la operación de cataratas en sus dos ojos. Fue recibida por el equipo del policlínico, fue diagnosticada y se le entregó su hora para la primera de las dos intervenciones. El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Jaime Ruz y todo salió perfecto; y la segunda operación tuvo similares resultados.

Y en ese sentido, solo tiene palabras de agradecimientos a labor brindada por el centro asistencial y su Servicio de Oftalmología: "Cuando me diagnosticaron de cataratas, me puse nerviosa a pesar de que anteriormente tuve operaciones y más complicadas; pero mi edad y mis distintas enfermedades crónicas me tuvieron nerviosa la noche antes de la primera intervención; pero la calidad técnica del Dr. Ruz y de todo su equipo, me dejaron tranquila antes y después de la operación, y lo mejor fue el resultado, ya que cambio completamente mi visión; para qué decir con la segunda que me dejó la vista mucho mejor. Y en ese sentido, quiero agradecer el trabajo del doctor, de su equipo y de las profesionales del policlínico por su verdadera calidad y calidez en la atención"./



