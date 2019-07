La llegada a la Luna, en los ojos de los colchagüinos

La llegada a la luna por parte de la humanidad, marcó no solo una parte importante de la carrera espacial, sino también simbolizó un triunfo de los norteamericanos en la compleja guerra fría, la que se había plagado por triunfos en el mundo aeroespacial por parte de los soviéticos.

Este hito fue trasmitido de forma simultánea en televisión y las radios del período. Chile, gracias a una aventurera idea apoyada por el presidente Frei Montalva, logró ser el único país de Latinoamérica en trasmitir por televisión magno evento. En nuestra provincia de Colchagua, al igual que el resto del mundo, fue un hecho importante para la población. Los ciudadanos se reunieron en las escasas casas que poseían televisión. Otros, la mayoría, escucharon a través de la sintonía de la emisora AM Manuel Rodríguez los pormenores del suceso. Para poder entender la percepción de los habitantes de Colchagua es interesante releer los periódicos de la época.

Días anteriores a la proeza la prensa local tiene el tema en sus páginas, se esmeran en explicar las características de la luna, además de indicar como sería el preciado viaje de los norteamericanos. En las páginas del diario La Región comparan este logro espacial con el viaje de Colón a nuestro continente, indicando: "A pesar de todos los preparativos, el viaje del Apolo 11 no está exento de riesgos, los astronautas necesitan tanto valor y osadía como cualquiera otros exploradores que hayan aspirado a ir, donde nadie se haya aventurado nunca"

El lanzamiento del Apolo XI se sucede el 16 de julio de 1969, llegando a alunizar el día 20 de julio, durante todas las ediciones la redacción local comentaba la hazaña, haciendo énfasis en la posibilidad de verla en directo por televisión: "Que el Apolo XI vaya a conseguir un objetivo que parecía ser un sueño, que tal objetivo se vaya consiguiendo a través de un plan súper controlado y que todos los terrícolas podamos apreciar el viaje cómodamente instalados en los hogares, son sin duda alguna, cosas maravillosas"

Posterior a la caminata sobre la luna, las crónicas se hacen describiendo como fue la vivida por la población este evento. En el diario La Voz de Colchagua escribía en su portada: "Con enorme emoción los sanfernandinos esperaron el alunizaje, con el sonar de la sirena del Cuerpo de Bomberos se expresó sentimiento. Casi no hubo ciudadano que anoche no estuviera pegado a un receptor de radio o frente a un aparato de televisión". De forma paralela, la noticia se mezclaba con un abultado resultado adverso del cuadro local, comentado: "Jugadores del Colchagua andaban en la luna y no se dieron cuenta de la goleada"

El mítico Juan Danus, escribió una entretenida columna titulada "Y llegaron..." en la que explica la emoción que embargó a él y sus amigos cuando la nave se posó en la superficie lunar, afirmando que hasta hubo un "merecido trago". Luego comentó:

"Nuestro automóvil se deslizaba a través de la noche, solitario. Llevábamos la radio encendida, pendientes de las noticias que nos llegaban de la luna. (..) Éramos un grupo aislado en la noche, bajo la lluvia, pendientes de la luna"

Son variados los comentarios que la prensa pública posteriormente, haciendo ilusión de las circunstancias que podrían rodear a este proyecto.

Algunos comentan de los futuros viajes que podrían hacerse con personas de nuestro país, que pudieran viajar a la Luna, afirmando quizás hasta la posibilidad de agregar personas de la provincia:

"San Fernando también podría cuadrarse en esto de ofrecer ejemplares para viajar al satélite, selenita, pero con la condición obligatoria que el pasaje sea solamente de ida"

Otros sin embargo reflexionan sobre el cambio de paradigma que debería atender la humanidad, esto en la editorial de La Voz de Colchagua el 21 de julio de 1969: "Sin embargo, es de esperar que esta hazaña... haga olvidar a los hombres sus enconadas diferencias ideológicas sociales y sus creencias religiosas. Que todas las opiniones se junten y se fundan en una perenne y armoniosa fraternidad, aprovechando sus impulsos creadores sólo en afianzar la paz en la humanidad, el imperio de la justicia entre los hombres y el cultivo de los espíritus guiados por una verdadera tolerancia"

La llegada a la luna, al igual que en el resto del mundo, fue vivida por los colchagüinos, para quienes no solo simbolizó un triunfo de la tecnología y de la carrera espacial, sino también el abrir las puertas a un futuro nuevo de la humanidad./

Por Víctor León Donoso

