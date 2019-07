Adultos Mayores beneficiados con Subsidio de Arriendo del MINVU

Fueron 45 personas sobre los 60 años, oriundos de la Región de O'Higgins, los que fueron beneficiados con el último llamado del Subsidio de Arriendo para el Adulto Mayor del MINVU. La iniciativa es una ayuda que asciende, entre el 90% y el 95% de la renta o valor mensual del arriendo.

Los beneficiados de la Región pertenecen a las comunas de Rancagua, Rengo, Machalí, Santa Cruz, Paredones, Palmilla, Doñihue, San Fernando, Quinta de Tilcoco, Pichilemu, Las Cabras, Codegua y Olivar.

Sobre el beneficio, el director de SERVIU O'Higgins, Manuel Alfaro, dijo que "Con el Subsidio de Arriendo para el Adulto Mayor, estamos siguiendo los lineamiento que nos entrega nuestro Presidente Sebastián Piñera a través del Ministro Cristian Monckeberg, que es llegar a quienes más lo necesitan otorgándoles esta ayuda, que sin duda contribuirá a mejorar su calidad de vida".

Agregó que "Los adultos mayores son parte fundamental de nuestra sociedad, y es por eso que queremos, en cierta forma, ser un pilar de colaboración en esta temática tan importante como es la vivienda. Es una ayuda muy importante, en la que el adulto mayor beneficiado debe completar el valor del arriendo con un 5% o 10% de la renta mensual".

¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO?

El Subsidio para el Adulto Mayor es una ayuda diferenciada según tramo de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares. Tiene una cobertura del 90% al 95% de la renta o valor mensual de arriendo, dejando un copago con el que tiene que cumplir el beneficiario de entre el 5% al 10% de la renta mensual de arriendo.

El valor máximo del arriendo es de 9,2 Unidades de Fomento y se paga directamente al arrendador. La vivienda será visitada por SERVIU, chequeando que cumpla con los requisitos mínimos establecidos, entre los que cuentan:

- Contar con al menos 3 recintos (dormitorio, baño, y sala estar- comedor-cocina).

- No producir Hacinamiento.

- No estar embargada ni con prohibición de arriendo.

- No estar localizadas en sectores de intervenciones de demolición MINVU.

- Tener destino habitacional y recepción municipal.

- No tener parentesco con el propietario de la vivienda (por afinidad o consanguinidad, con ninguno de los integrantes del núcleo familiar.

A nivel nacional fueron más de mil los Adultos Mayores que obtuvieron el subsidio. Quienes postularon, pueden revisar si fueron beneficiados durante el último llamado en la página www.minvu.cl./

