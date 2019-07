Cinco fallecidos y más de 50 lesionados en accidentes de tránsito

Entre las 00:00 del día viernes 12 de julio y las 12:45 horas del día martes 16 julio del 2019, Carabineros de la VI Zona, redobló sus esfuerzos operativos realizando 7.051 controles preventivos en toda la región, 436 controles conjunto con Senda, logrando la detención de 18 personas por conducción en estado de ebriedad e infraccionó a cuatro conductores bajo la influencia del alcohol.

El Jefe de la Sexta Zona de carabineros, general Patricio Figueroa, manifestó que durante las jornadas, el personal policial infraccionó a 476 personas por conducir a exceso de velocidad, 18 por no respetar las señaléticas, 49 por no hacer uso del cinturón de seguridad y 36 por no utilizar el sistema de retención infantil. Además, las pruebas con narcotest, permitieron la aprehensión de dos sujetos, quienes quedaron a disposición de la fiscalía respectiva./

