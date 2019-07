Municipio inscribió a postulantes para Programa de Cannabis Medicinal

En el marco de la "Charla de Cannabis Medicinal" dictada por la directora ejecutiva de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri, realizada en el Teatro Municipal de Graneros, el municipio inscribió a todas las personas, que cumplan el perfil de beneficiarios, para ser evaluados para el uso del fitofármaco Cannabiol.

En este sentido el alcalde de la comuna, Claudio Segovia, expresó que "No hay plazo que no se cumpla, y este camino que iniciamos el 2016 ya tiene acciones y frutos que estamos compartiendo con la comunidad. Ya tenemos en marcha blanca a los 10 primeros usuarios y aún tenemos 190 dosis vacantes para aquellos enfermos con dolores crónicos que más lo necesiten, por eso este día marca un hito clave en el proceso del convenio".

Los inscritos en este programa serán evaluados por profesionales de la Fundación y del propio municipio, donde en base a los criterios establecidos por instituciones de Salud Pública, colaboradores en la investigación, como el Instituto del Cáncer, el Hospital San Borja Arriarán y el Hospital de Las Higueras de Talcahuano, podrán elegirse los otros usuarios de esta terapia complementaria.

El Programa de Cannabis Medicinal del municipio es un programa abierto a personas que sufren dolencias, comprobadas con diagnóstico médico, que puedan ser corroboradas a través de exámenes, donde se busca que se dé un uso compasivo de aceite de marihuana como terapia complementaria para pacientes con cáncer, epilepsia, discopatía lumbar, artrosis y poliartrosis, artitis reumatoides y /o soriásica, espondilitis anquilosante, fibromialgia, polineuropatía diabética, dolor neuropático, neuralgia del trigémino, migrañas, cefaleas, disminorrea, endometriosis, lupus, síndrome hombro doloroso y pre menstrual, entre otras.

Generalmente, se trata de enfermos crónicos que toman una gran cantidad de medicamentos para curar la enfermedad y para el dolor, sin embargo, muchos de ellos, debido a la intensidad, van desarrollando otras enfermedades, dado a los efectos adversos de los fármacos de origen químico.

En este sentido, Ana María Gazmuri, destacó que "Los derivados de la morfina son muy buenos para los dolores agudos, pero no para los dolores crónicos, no están diseñados para su cronicidad y ahí empiezan a haber una serie de efectos secundarios en otros órganos, constipación severa, afectación anímica, en general la gente lo tolera muy muy mal y cuando incorporamos cannabiol, por ejemplo, podemos realmente hacer una transición a un tratamiento mucho más amable, con menos efectos secundarios, no sólo en cuanto a la incomodidad, sino que en cuanto al daño de los órganos que hacen los otros tratamientos".

La cita convocó a personas de todas las edades, quienes conocieron acerca de la historia del cannabis en Chile y el extranjero; el prohibicionismo y sus consecuencias; la investigación científica del uso terapéutico; el autocultivo como agente democratizador; la Ley 20.000 y el proyecto de Ley Cultivo Seguro, entre otros tópicos de interés, donde la comunidad, se familiarizó con el trabajo de la Fundación Daya con pacientes de todas las edades con diversos derivados de la marihuana, como una forma de mejorar la calidad de vida del enfermo y las familias.

Al final de la charla, Gazmuri manifestó que "Creo que la comunidad de Graneros está muy agradecida del alcalde y del municipio, de haber sido parte de este proyecto pionero revolucionario, porque fueron muchas las barreras que nos pusieron y que tuvimos que ir superando, pero estamos llegando a buen puerto, lo estamos logrando, a pesar de lo difícil que ha sido, lo que sin duda es gracias al compromiso de personas como el alcalde de Graneros"./

