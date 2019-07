Alcalde Tulio Contreras se reunió con vecinos de sectores rurales

El primer recorrido lo hizo en el sector Santa Isabel, donde los vecinos le manifestaron el problema de acceso que existe especialmente en el callejón que conduce a esa localidad rural. El jefe comunal de inmediato dispuso el traslado de material para efectuar un relleno en el lugar, además les manifestó que está luchando para que ese callejón pueda ser asfaltado lo antes posible.

Posteriormente, el alcalde se trasladó hasta al sector del Callejón La Rosa de Lo Moscoso. Acompañado por la directora de Secplac, Ximena Cordero conversaron con los vecinos por la situación del camino, donde se les mostró un documento, donde este callejón había sido aprobado para la ejecución del pavimento y desgraciadamente señalaron los recursos no se han entregado por el Gobierno Regional.

Finalmente, las autoridades se dirigieron hasta la sede del Comité de Agua Potable del sector, donde le esperaba una agrupación de madres con la finalidad de ver el problema del traslado de sus hijos al colegio y lo relacionado con el jardín infantil que aún no comienza a funcionar.

Allí, el alcalde Tulio Contreras le informó a los vecinos que el jardín no ha podido iniciar su funcionamiento debido a que deben contar con una educadora de párvulos y el dinero aportado no era el requerido por la profesional. De no haber una solución al respecto habría que ubicar a una técnico del sector para iniciar el funcionamiento del jardín.

Respecto del traslado de los niños del sector a sus colegios, el alcalde manifestó que los recursos estaban y se había solicitado un aporte al Concejo de $800.000 y este había sido rechazado y donde esperaba dentro de los próximos días poder dejar solucionado el problema del traslado. /

