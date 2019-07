Municipio de Graneros lanza ciclo de cine infantil

Por tercer año consecutivo, la Municipalidad, junto a la Fundación Graneros, lanzan el Ciclo de Cine Infantil en el Teatro comunal, iniciativa que se presenta como un gran panorama en estas vacaciones de invierno para los pequeños de la casa, el cual tendrá lugar del 8 al 19 de julio.

En dicha ocasión se rodarán películas que han sido grandes éxitos en los últimos meses, elegidos por el comité de la Fundación Graneros, a cargo del teatro, lo que busca entretener a niños hasta los 14 años, quienes pueden asistir junto a sus padres, apoderados o tutores.

El alcalde Claudio Segovia expresó que "La idea es que nuestros niños cuenten con un espacio adaptado para ellos, los días lunes, miércoles y viernes, durante estas dos semanas, donde podrán ser espectadores de películas infantiles, que refuercen valores como la amistad, por ejemplo y que signifique un momento para poder disfrutar estas vacaciones".

Víctor Cabrera, director de la Fundación Graneros, destacó que "Como estamos en vacaciones de invierno y por tercer año consecutivo tenemos el Ciclo de Cine Infantil que ha sido todo un éxito en las otras temporadas y que invita a los pequeños de la casa a ver las películas del momento, donde además les damos cabritas para hacer mucho más entretenidas estas jornadas".

Carla Quezada de la población Manzanal que asistió con su madre y su hermano, comentó que "Me parece genial, porque unos niños no tienen plata para salir durante las vacaciones, y esto es gratuito, así que me parece muy bien".

Cabe destacar que la entrada es totalmente gratuita, donde pueden asistir con toda la familia, con el objeto de reforzar los lazos parentales y entregar, un panorama para estas frías vacaciones de invierno./

