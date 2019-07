18 años formando orfebres que promueven cultura e identidad regional

El Presidente de Pro O’Higgins, Tony Gunckel y los directores Juan Sebastián Lepe de Metrogas y Eugenio Espinosa de Minera Valle Central, acompañaron las visitas que contaron con autoridades como los seremis de Economía, Cultura, Mujer y Equidad de Género, Justicia y Derechos Humanos y Minería. Los Directores regionales de Corfo, Sence, Sercotec y de la Corporación del Libertador, además de la asistencia de representantes de Sernatur, el área de Innovación de Inacap, del Sun Monticello, de la UOH y de la municipalidad de Machalí.



También recorrieron la Escuela de Orfebres 24 estudiantes de la Escuela Chacayes de Machalí quienes junto a la Directora de la institución educativa, elaboraron sus propios anillos en cobre apoyados por los orfebres en formación.



Para, Tony Gunckel, Presidente de Pro O’Higgins, las visitas tenían como finalidad, “mirar al futuro para establecer alianzas que favorezcan la formación de más personas en la región considerando que a través de la Escuela se transmiten conocimientos y formación, manteniendo vigente el valor cultura e identitario”.



Así se vivieron las visitas a la Escuela de Orfebres de Coya

Director de Desarrollo Comunitario Codelco Chile División El Teniente, Cristian Sanhueza: “Nuestro propósito es proyectarnos operacionalmente y también con las personas que son parte del territorio, nos colocamos contentos de ver que con la Escuela de Orfebres estamos cumpliendo este objetivo y vamos a continuar apoyándolos”.



Eugenio Espinosa, Subgerente de Sustentabilidad de Minera Valle Central y director de Pro O’Higgins: “Esta visita ha sido una experiencia que marca porque uno no dimensiona lo maravilloso del trabajo, esfuerzo y las ganas con que esta Escuela produce arte. Es un privilegio estar aquí y me voy con la tarea de apoyar la difusión de lo que hacen aquí y cómo desarrollan identidad para la región”.



Luis Piñones, Subgerente de Recursos Humanos de Sun Monticello: “Es la primera vez que vengo para acá, me encantó el lugar, es una oportunidad de desarrollo turístico. Quedamos en contacto y los invité a que realicen una exposición en el Casino, estamos a la entrada de la región de O’Higgins y será una gran oportunidad para que se den a conocer y muestren lo que hacen”.



Seremi de Justicia, Bárbara Perry: “Me voy con grandes desafíos de poder hacer llegar este arte a las mujeres privadas de libertad de Rancagua porque esto sería para ellas una oportunidad transformadora para sus vidas”.



Seremi de Economía, Ignacio Tello: “Las herramientas, el espacio y la motivación de un profesor (Denis Celery) que les entrega sus conocimientos, es algo que no había visto en la región. Agradezco a Braulio la invitación porque mientras el mundo se enfrenta a desafíos de automatización se van perdiendo oficios que antes eran muy comunes, pero si hay algo que seguirá existiendo son las actividades donde está la innovación y la creatividad, el valor de lo propio y la identidad, porque esto no es reemplazable”.



Director Regional de Sercotec, Sebastián Osorio. “Nos comprometimos a realizar una mesa de trabajo para que postulen a los diferentes programas y también hacer una alianza estratégica con nuestro Centro de Negocios para que reciban atención, capacitación y asesoría para que levanten sus negocios”.



Directora Escuela Chacayes, Catherine Cuadra: “Nuestro sello institucional es rescatar todo lo que es patrimonio local, por eso hayamos esta gran oportunidad para que los niños pudieran conocer el cobre. Me da mucho gusto verlos tan felices elaborando sus propios anillos. Ojalá que esto sea un primer acercamiento para que los niños se motiven con el arte para aprender el oficio en el uso del cobre”.



Director de Sence, José Toloza: “Hay una sinergia potente respecto a lo que hace el taller y el impacto social de esto. Hay que atreverse, asociarse y compartir estos conocimientos. Me voy lleno de mucha mística y esto no se puede perder”.



Seremi Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma: “Este lugar encierra historia, sentimientos, expresión, creatividad e innovación. Son piezas artísticas y únicas”.



Seremi de Minería, Manuel Cuadra: “Me llevo una sensación de agradecimiento y alegría porque el cobre aquí tiene un sentido distinto, es materia prima para hacer arte, esto me llena de satisfacción. Este esfuerzo es muy difícil porque requiere aunar esfuerzos y sumar muchas manos y que una de esas manos sea el Ministerio de Minería, por supuesto que tenemos el compromiso”.

