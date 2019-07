Regimiento Colchagua abrió sus puertas al equipo de Infectología del Hospital San Fernando

Por tercer año, el equipo de Infectología de Hospital San Fernando fue invitado a realizar una charla informativa a los soldados del Regimiento Nº19 "Colchagua", con el objetivo de concientizar sobre la prevención y cuidado del VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

El equipo multidisciplinario estuvo liderado por su médico jefe, Dr. Horacio Díaz, donde lo acompañaron la químico farmacéutico Beatriz Bustamante, la asistente social Valeska Carreño y la nueva incorporación a la unidad, la matrona Rebeca González. La charla se dividió en dos bloques, para abarcar la mayor cantidad de contingente militar.

"Aceptamos gustoso esta tercera invitación, porque el VIH/Sida es un tema país, por lo tanto, toda iniciativa de educación siempre será bien recibida, y esta vez, como unidad de Infectología quisimos darle una impronta especial ya que recientemente incorporamos a la matrona Rebeca González (lo que permitirá entregar nuevas prestaciones para la planificación familiar en las personas con VIH) y por lo tanto, en esta oportunidad se le dio un énfasis a los métodos de anticoncepción, de prevención y opciones de embarazo seguro en paciente portador del virus. Con la nueva profesional, es más fácil llegar a este tema que antes carecíamos", señaló el doctor Díaz.

El facultativo destacó la retroalimentación que se generó entre los reclutas y el equipo de profesionales de la salud; "Nos gustó mucho el enfoque que en el regimiento le dieron, porque el primer bloque fue para uniformados más mayores, gente que pertenece al Ejército, y el segundo fue dirigido a los soldados conscriptos que están desarrollando su servicio militar. En ambos existió una concurrencia bastante importante, donde surgieron preguntas interesantes".

Por su parte, el segundo comandante del Regimiento "Colchagua", teniente coronel Jorge Cortés, fue quien recibió y presentó al equipo de Infectología ante los uniformados: "Este tipo de charlas informativas son importantísimas no solo para los miembros de la institución del Ejército y/o Fuerzas de Armada, sino que para toda la población en general; son charlas para autocuidarse, y de lo contrario, si la persona ya está contagiada, tener la responsabilidad, la valentía y la fuerza para hacerse el examen y atacar esta infección de forma prematura".

Debido a lo anterior, y afirmando lo señalado por el doctor Horacio Díaz, fueron los propios uniformados quienes demostraron un interés superlativo ante las exposiciones realizadas por el facultativo, la matrona, la químico farmacéutico y la asistente social: "Eso va en relación a la sociedad que estamos viviendo hoy en día, que tiene mucha más libertad y acceso a estas cosas que quizás antes no existían. Y vuelvo a insistir, no porque estemos en el ejército, quedaremos ajeno a estas situaciones; la juventud y especialmente nuestros soldados conscriptos son personas que necesitan de mayor información que quizás en su vida civil o en sus colegios no se las entregaron. Es importante que nosotros como institución, también se la entreguemos a través de estos programas o charlas de salud".

Por lo mismo, el teniente coronel Cortés, agradeció al hospital "y a nuestro propio sistema de salud, por organizar nuevamente esta charla que nos brindaron producto de la misma necesidad que tiene la institución, de informar este tipo de situaciones de la contingencia nacional"./

