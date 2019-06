Alumnos mantienen toma de Liceo Industrial

Ante esta situación los alumnos manifestaron un petitorio para poder deponer la toma, teniendo ya una reunión con el representante del sostenedor Aurelio González y el director José Núñez, quienes les dieron a conocer los 7 puntos de las demandas, donde dos de ellos son la base para entregar el liceo como son el buen mantenimiento de las salas y las herramientas y materiales para desarrollar su labores de aprendizajes.

En visita al establecimiento educacional, el Diario VI Región pudo ver en terreno la situación que viven, aunque se constato que ya comenzaron los arreglos de las primeras salas, en lo que se refiere a vidrios e instalación eléctrica, el camino de solución se ve lento.

Joaquín Illanes Ramírez, vocero del centro de alumnos señaló que "Es bueno que la toma está funcionando, ya que comenzaron algunos arreglos básicos, por ahora la toma es indefinida mientras no se cumplan con los dos puntos del petitorio mencionados ya que nosotros necesitamos condiciones básicas para estudiar".

Durante la semana, parlamentarios de la región como la diputada Alejandra Sepúlveda y el senador Juan Pablo Letelier visitaron el liceo viendo in situ la situación llegando a una conclusión clara manifestó el vocero estudiantil: "El problema no es de la dirección del liceo, sino que del sostenedor como es la Utem, por eso los parlamentarios trataran de tener una reunión con el Ministerio de Educación e invitar al sostenedor para ver la situación de su administración".

Por su parte, el presidente del centro de alumnos del Liceo Industrial Alonso Rojas Bozo manifestó que "Sabemos que ya están firmados los protocolos para llamar a licitación de la construcción del nuevo Liceo Industrial, luego de más de 30 años de espera, pero sabemos que el problema fundamental es la administración del Liceo, ahora el plan de mitigación para ver donde se irán los alumnos e internos cuando se comience la construcción por etapas aún no está claro, los plazos no se han cumplido, además todos los años llega dinero para mantenimiento y no se ocupan hasta que nosotros presionamos con paro o tomas para tener alguna mejora.

Mientras tanto el director del Liceo Industrial José Núñez dijo que ellos han tratado de dialogar constantemente en busca de la solución de los problemas con todos los interesados como son los estudiantes, profesores y apoderados, pero que lamentablemente se llegó a esta situación: "Nosotros en el mes de abril hicimos una mantención de la parte eléctrica, pero el uso diario lo va deteriorando, en el verano invertimos más de 40 millones de pesos en reposición de baños y otras cosas, pero por su antigüedad no luce lo que se hace".

Dijo también el director que esperaba que el Mop les enviara un cronograma de las actividades de aquí a fin de año para que toda la comunidad tenga claro como se viene el nuevo Liceo ya que los únicos perjudicados son los jóvenes estudiantes que están perdiendo clases de formación para su futuro.

Cerrada esta edición, la toma continuaba esperando que los arreglos comprometidos se terminen a la brevedad para que los jóvenes vuelvan a sus añosas salas a continuar con sus estudios./ (Rolando Villegas Bravo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.