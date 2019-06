Sala de Rehabilitación Comunitaria a la vanguardia en tratamiento kinésico y de rehabilitación

El equipo está integrado por la kinesióloga Claudia Briones y la terapeuta ocupacional Valeria Loayza, quienes trabajan de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, y de lunes a jueves (en las tardes), se suma Jocelyn Vargas, kinesióloga del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV).

PRESTACIONES DE LA SALA

"Las labores que realizamos como Sala de Rehabilitación Comunitaria, van enfocadas a mejorar la independencia y ayudar a las personas a retomar sus actividades diarias, las cuales se han dejado de realizar por presentar alguna enfermedad o condición de salud. Entre estas labores podemos mencionar ejercicios, actividades terapéuticas, estimulación cognitiva, visitas domiciliarias que nos permiten evaluar las barreras dentro del hogar. También, realizamos confección de adaptaciones para facilitar la independencia, entrenamiento de actividades de la vida diaria y orientaciones socio-laborales", señaló Valeria Loaya.

Por su parte, la kinesióloga Claudia Briones manifestó que "Atendemos usuarios de cualquier rango de edad que presenten necesidades de rehabilitación por alguna condición o enfermedad física; está puede ser de causa neurológica como accidentes cerebro-vasculares, parkinson, entre otras, o también traumatológica como fracturas, tendinitis y reumatológicas que son las artrosis, artritis, etc.".

En relación al taller de actividad física del PSCV, Jocelyn Vargas señaló que "Por lo general se atiende a personas mayores de 18 años, quienes deben tener el diagnóstico médico de enfermedades cardiovasculares tales como hipertensión, diabetes, entre otras, quienes deben ser derivados desde el médico y/o nutricionista para modificar los factores de riesgo como son el sobrepeso, la obesidad o el sedentarismo".

Además, en la sala se realizan talleres "extras" o complementarios, tal como indicó Claudia Briones: "Tuvimos talleres de manualidades, prevención de caídas, y estimulación cognitivas. Actualmente, contamos con el taller de yoga básico y el taller de estimulación psicomotora basado en la estimulación de la marcha".

PACIENTES SATISFECHOS

Marianela Cabezas Salinas es paciente de la Sala de Rehabilitación Comunitaria. Con una hernia en su columna, fue derivada por su médico tratante: "Llegué con mucho dolor, llevo tres meses en tratamiento y ahora estoy súper bien, excelente. Acá me realizan un tratamiento de corriente y luego ejercicios con pelota, etc., todo suave para no sentir dolor".

Respecto a la atención brindada por las profesionales, Marianela manifestó que "Ellas son muy entregadas a su trabajo, se preocupan mucho de uno, de cuando no viene nos llaman, nos acuerdan de la hora, estoy muy contenta por eso y además, he tenido resultados muy buenos gracias a la labor de ellas; ahora puedo caminar bien y sin mayores complicaciones"./

