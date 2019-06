MOP celebró 132 años de vida

En la oportunidad, Moisés Saravia señaló que "Somos un ministerio con historia, el que ejecuta mayor inversión en el país y la región, los 363 funcionarios de esta gran familia que es el Mop O'Higgins estamos llamados a generar una infraestructura que aporte al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de la gente, en particular, quienes viven en el mundo rural. Ejecutamos obras que tienen impacto social, porque mejoramos las condiciones de vida de las comunidades, no se trata de kilómetros o metros cúbicos de agua, no se trata de edificaciones públicas, del nudo vial o la conurbación, es el servicio que prestará dicha infraestructura, ese es nuestro rol social al cual nos convoca el Presidente Sebastián Piñera".

Luego el Seremi destacó que en la región los primeros antecedentes de instalación de oficinas de Obras Públicas datan de 1949 cuando se comienza a construir el Túnel Angostura y entre los años 1964-1965 comenzó a funcionar la Zonal de Obras Públicas a cargo de un delegado, que es el antecesor del Secretario Regional Ministerial, cargo que fue creado en agosto de 1975.

La autoridad regional mencionó alguno de los proyectos que le cambiarán el rostro a la región en los próximos años indicando que "Tenemos que ser soñadores y proactivos, en el presente tenemos que construir el futuro, por eso es importante el proyecto conexión ruta H-10 ruta 5 y Machalí, por el lado norte que llegará hasta Carretera del Cobre, es la futura conurbación del área metropolitana y ya estamos pensando el lado sur. Queremos reponer los pasos superiores de Alameda y Carretera El Cobre a un estándar moderno e integral, nos interesan las pasadas urbanas por Santa Cruz, buscamos soluciones a APR del secano costero con problemas hídricos, los caminos rurales pavimentados serán el 90% al 2026 y, por tanto, nos preocupa su mantenimiento y cada día tenemos que explorar nuevos desafíos".

En la oportunidad, se distinguió a los funcionarios del MOP O`Higgins que cumplieron 30 y 40 años de servicio público. También, se entregó incentivos académicos a hijos de trabajadores que han destacado por su rendimiento escolar en el nivel de educación básica, media, técnico profesional, universitario e incentivo estudiantil de inclusión./

