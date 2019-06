Comisión investigadora del "Caso Jueces" recibió a fiscal a cargo del caso de la Corte de Apelaciones

Como una sesión "muy interesante", calificó la diputada y presidenta de la Comisión Investigadora por el denominado "Caso Jueces", Alejandra Sepúlveda (FRVS), la cita de hoy que contó con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, como querellante en el caso; y al Fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien se encuentra a cargo de la indagatoria por delitos de corrupción en contra de ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Al respecto, la diputada aclaró que "Si bien, el invitado original era el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien no asistió, envió al fiscal Barros que es el que está llevando la investigación, en conjunto con otros 3 fiscales, y si bien es secreta, pudo responder una serie de preguntas de los parlamentarios, y sobre todo entregarnos información respecto de definir un protocolo relativo a cuando la arista política o algún representante político quiera entrevistarse con algún fiscal, en especial, con el Fiscal Nacional.

Aquí hay una arista que nosotros también queremos investigar, y esperamos que con ese protocolo que hoy día existe y que como comisión queremos afinar, podamos sentar las bases en relación a cómo hacemos para que no exista esta relación entre lo político o entes políticos y la fiscalización o investigación que tenga que hacer de un delito la determinada fiscalía".

Lo anterior, a raíz de la pregunta directa que realizó la diputada durante la sesión al fiscal Barros sobre si conocía el contenido de la reunión sostenida entre el Fiscal Nacional y el senador Juan Pablo Letelier, a lo que éste solo respondió que por instrucción del propio Abbott: "Ya nos informó que para seguir mejorando, a pesar de que no está obligado a hacerlo, en lo sucesivo se va a dejar también registro de cuál fue el contenido de la reunión que se realizó en este caso o que se van a efectuar con los parlamentarios en el evento que se vuelva a solicitar una entrevista como esa. Que si bien no está establecido en la ley, él lo va a mejorar".

Consultada sobre si está conforme con que la investigación del denominado "Caso Jueces" continúe en manos del fiscal Barros, Sepúlveda señaló que "Él nos aseguró la transparencia y la rigurosidad y el trabajo en conjunto con otro fiscales para llegar lo antes posible y lo más rápido posible a la decisión que tenga que tomar en relación a la investigación y posteriormente la judicialización como corresponde. Esperamos que sea rápido y que sea acucioso y por el bien de lo que está ocurriendo en la Fiscalía Regional, terminar lo antes posible con estos procesos".

Asimismo, la parlamentaria valoró la exposición de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, en torno a clarificar por qué trasladaron la investigación a Santiago y por qué no se incluyó en querella delito de enriquecimiento ilícito, ante lo cual Manaud fue clara en que tratándose: "De una ciudad tan pequeña, donde naturalmente nuestros abogados que litigan ante la misma corte pueden tener relaciones de amistad o de enemistad con los mismos ministros y los propios fiscales", prefirieron que la causa: "La llevaran personas absolutamente ajenas que no tuvieran vínculo con nadie de la zona". Así como aclaró que no poseen antecedentes suficientes para establecer el delito de enriquecimiento ilícito: "Si de prevaricación o de tráfico de influencia -hechos mencionados en querella-, pero enriquecimiento ilícito no", sin embargo agregó esto: "No significa que si aparecen mayores antecedentes también se extienda a ese delito".

Finalmente, la diputada Alejandra Sepúlveda, se refirió a las sesiones que realizarán en la Región de O´Higgins, adelantando que "Van a ser las dos últimas sesiones de esta comisión, ya hemos recibido alrededor de 5 o 6 denuncias y estamos esperando recibir otras más que hemos recogido en terreno", concluyó./

