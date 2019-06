En el auditorio del Campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins se realizó el Conversatorio "Nueva estructura curricular para tercero y cuarto año de educación media: Cambios, disputas y proyecciones", instancia que contó con las exposiciones del Dr. Luis Osandón, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile; de Maximiliano Moder, coordinador del Componente Curricular de la Estrategia de Integración Educativa (ESINED) en Convenio Andrés Bello; y de Miguel Lecaros, profesor de historia del Liceo Bicentenario de Cerro Navia.

El evento, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación, convocó a autoridades universitarias, académicas y académicos, estudiantes de la Universidad, profesores del sistema escolar y público en general.

Los expositores analizaron la aprobación de la propuesta de cambio curricular por parte del Consejo Nacional de Educación. "Este en un debate que está en curso, que tiene varias aristas sobre las cuales razonar, pensar, proponer: una de ellas es el tema de historia y educación física como un punto específico de la discusión que ha concentrado mucha atención, pero hay otros dos puntos que son muy relevantes, uno tiene que ver con la implementación del currículo, las condiciones que se van a desarrollar para aquello, estar muy alertas a lo que el Ministerio de Educación vaya comunicando sobre cómo tiene contemplado el proceso de implementación y si están o no las condiciones necesarias para hacerlo y, el tercer punto, tiene que ver con el tipo de institucionalidad que tenemos para diseñar currículos, hay que mirar con detención cómo se compone el Consejo Nacional de Educación, qué atribuciones tiene y cómo es que se relaciona con el Ministerio de Educación para sacar adelante nuevos currículos de aquí en adelante", explicó el Dr. Luis Osandón.

"La idea de organizar este conversatorio surgió por la gran polémica que se generó en los medios, que estaba basada -desde nuestro punto de vista- principalmente en desinformación. El debate era muy superficial, muy de twitter, de titulares, una discusión con muy poco sustento. Entonces, en el Instituto de Ciencias de la Educación, empezamos a discutir, a estudiar a fondo cuál era la problemática real sobre la nueva estructura curricular para tercero y cuarto año de educación media y decidimos informar a la gente", comentó Camila Martínez, Investigadora Postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Educación de la UOH.

Respecto de la importancia de tener instancias para reflexionar sobre este tema, Carla Cantillana, estudiante de Pedagogía en Lenguaje de la Universidad de O´Higgins, expuso que "Este conversatorio me pareció excelente porque me dio una buena perspectiva de lo que era toda esta modificación y me ayuda también a guiarme para tener una opinión sobre lo que está pasando. Hay que informarse mucho y luchar por las cosas que son justas".

Durante el evento también se realizó una encuesta interactiva en la que los participantes tuvieron la posibilidad de hacer preguntas a los expositores, las que fueron respondidas y discutidas sobre el escenario./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.