La estrategia del Servicio de Urgencias para la Campaña de Invierno

En Hospital San Juan de Dios de San Fernando la estrategia se ha diseñado con el objetivo de mantener una amplia cobertura de prestaciones para poder atender todas las consultas. En este sentido, la Unidad de Emergencia ha diseñado su plan de acción donde se ha reforzado en recurso humano y técnico, más aun en 2018, tuvieron una modificación en la infraestructura del Servicio de Urgencias.

César Pontigo, Enfermero Supervisor de la Unidad de Emergencia, afirma que el reforzamiento de personal capacitado, permitirá brindar la mejor prestación a todos quienes lleguen al servicio, en especial aquellos pacientes más graves. "Nos hemos preparado de tal manera de que la persona que asista a Urgencias, lo haga con la tranquilidad y seguridad que se amerita. Estamos capacitados para brindar la mejor atención, con calidad y un trabajo serio de parte de todo el equipo multidisciplinario", agregó.

"En comparación con la campaña de invierno de 2018, en esta oportunidad contamos con dos salas de atención para pacientes adultos con 5 camillas cada una, además de una sala para atenciones C4 y C5, y la habilitación de dos salas de atención pediátrica, una con 2 camillas y 3 sillas para nebulización y la segunda sala con 3 camillas; junto con la sala de reanimador y la sala de atenciones ginecobstétricas. A lo anterior, le sumamos que cada atención en el selector de demanda (triage) la realiza un enfermero(a), con el fin de categorizar al paciente con el requerimiento técnico-clínico dispuesto por el Ministerio de Salud", agregó el profesional.

SAPUS EN SAN FERNANDO

No obstante, la alta demanda también obedece a que muchas de las atenciones no tienen un riesgo vital y son categorizadas como"C4" ó "C5", que bien pudieron resolverse en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de San Fernando. "Si bien, nosotros atendemos todas las consultas que llegan, si su consulta no es de gravedad como por ejemplo un estado gripal, tos, fiebre de inicio menor a 12 horas, dolor abdominal (con o sin diarrea) menor a 12 horas de evolución, contusión de alguna extremidad sin deformidad, etc., prefiera consultar en los dos SAPUs de la ciudad, cuyo tiempo de espera probablemente sea menor", manifestó César Pontigo.

Los horarios de atención de los SAPUs son los siguientes:

SAPU Oriente (CESFAM Oriente)

* Lunes a viernes, de 20:00 a 24:00 horas

* Sábado, de 12:00 a 24:00 horas.

* Domingo y festivos, de 10:00 a 22:00 horas

SAPU Centro (CESFAM Centro)

* Lunes a viernes, de 20:00 a 24:00 horas

* Sábado, de 12:00 a 24:00 horas.

* Domingo y festivos, de 10:00 a 22:00 horas./

