¿Cuáles son los alimentos que ayudan a enfrentar mejor resfríos y enfermedades respiratorias?

Es común que en esta época del año aumente el número de personas que padecen de gripe y otras enfermedades respiratorias. Las bajas temperaturas y la presencia de virus y bacterias, generalmente, son una mala combinación.

Si bien, algunas de las formas para prevenir enfermedades en la época más fría del año son la vacunación, higiene y abrigo, el tipo de alimentación también tiene mucho que decir. Esto no radica precisamente en el antiguo mito de consumir alimentos altos en calorías para combatir el frío, sino que en el consumo de vitaminas para ayudar a nuestro cuerpo a fortalecer el sistema inmunológico.

Elizabeth Luna, nutricionista de Sodexo Chile, compañía líder en Servicios de Calidad de Vida, explica que la alimentación variada y equilibrada debe ser una práctica habitual y más aún en esta época del año, por lo que es importante consumir alimentos ricos en vitaminas, ya que son un estimulante natural para las defensas del organismo.

"Es fundamental que exista un elevado consumo de vitamina C. Si bien esto no asegura acelerar la recuperación de un resfrío, es un excelente aliado para enfrentarnos de mejor manera a este tipo de condición, debido a que es un estimulante natural de las defensas. La Vitamina C que incorporemos a nuestro organismo debe provenir de alimentos, como frutas y verduras, y se puede encontrar en kiwis, frutas cítricas en general, brócoli, pimientos, entre otros. Si bien, el consumo de frutas y verduras ha aumentado de 34,8% en el 2010 a 39,8% a 2017, según la Encuesta Nacional de Salud, sigue siendo bajo, por lo que el llamado es a consumir alimentos que naturalmente puedan proporcionar un alto nivel de vitaminas", explica la nutricionista.

Por otro lado, hay alimentos que ayudan a disminuir los síntomas asociados a enfermedades respiratorias. Por ejemplo, diversos estudios científicos han demostrado la eficacia de la miel para disminuir la tos. Comer una cucharada antes de acostarse puede ofrecer alivio temporal cuando hay tos y molestia en la garganta, dado que este producto es un emoliente y mejora la sensación que produce una garganta irritada. Su uso sólo se recomienda en mayores de dos años de edad para evitar el riesgo de botulismo.

"Una mezcla que alivia los síntomas de gripe y resfrío es la de limón, jengibre y miel, ya que es un analgésico natural rico en vitaminas, que ayuda a la congestión y dolor de garganta. Ideal para consumirlo como infusión, ya que además contribuirá a la hidratación de nuestro cuerpo", cierra./

