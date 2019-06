¡Participa en los Winter Camps 2019! ¡Están abiertas las postulaciones!

En los campamentos pueden participar estudiantes de primero a cuarto medio de establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación, particulares subvencionados o de administración delegada. Son totalmente gratuitos, yen ellos se entregan materiales, alimentación y cobertura de seguro escolar.

Los Winter Camps son organizados por el Programa Inglés Abre Puertas del Ministerio de Educación y sus monitores sondocentes de inglés, estudiantes de 4to o 5to año de Pedagogía en Inglés y voluntarios angloparlantes de distintas partes del mundo. Durante las vacaciones de invierno de este año se realizarán 29 campamentos en todas las regiones del país yen esta edición su tema central será Music, con el slogan: "Thank you for the Music".

"Los Winter Camps son una oportunidad única para desarrollar las habilidades comunicativas en inglés, ya que los participantes desarrollan juegos, trabajan dinámicas y exponen sus trabajos siempre en inglés. Además, pueden interactuar con docentes y voluntarios angloparlantes en espacios que no son la sala de clases. Por ello, los invitamos a inscribirse y a participar de esta iniciativa", explicó el jefe de la División General del Ministerio de Educación, Raimundo Larraín.

Para participar, los estudiantes deben llenar el formulario de postulación disponible en http://www.piap.cl/camps/ y contar con la autorización de su apoderado o apoderada. Las notas en inglés no son un requisito para postular.

Más información en https://ingles.mineduc.cl/2019/05/22/eres-estudiante-de-ensenanza-media-los-english-camps-son-para-ti/./

