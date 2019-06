Detectives plantan árboles en Día del Medio Ambiente

En este contexto y no ajeno a la actividad mencionada, la Brigada de Investigación Criminal San Fernando de la PDI en conjunto con el Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad de Placilla, coordinaron conmemorar esta nueva celebración con la plantación de árboles, no obstante a lo mencionado, esta actividad no sólo tiene dicho significado, todo lo contrario, es importante señalar que dicha plantación de árboles se enmarca en un proyecto de rescate urbano de una importante villa de dicha comuna, entendiendo como eje central que la prevención situacional engloba estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas.

La actividad desarrollada en la Villa Rucalemu de Placilla, no solo se encuentra relacionada con el Día Internacional del Medio Ambiente, sino que también con la aplicación de estrategias orientadas a la reducción de oportunidades delictivas en lugares y tiempo específico; metodología entendida como una respuesta pragmática al problema delictivo ya que se basa en que el espacio, el diseño y el medio ambiente son factores que pueden ser más fácilmente modificados que el agresor, enfoque conocido bajo el nombre de "Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental", todo ello enmarcado también en el Octogésimo Sexto aniversario de la PDI.

En la oportunidad, los oficiales policiales procedieron a limpiar y plantar árboles en este sector de la Villa Rucalemu detrás de donde se encuentra la sede social de la Junta de Vecinos del sector con el fin de mejorar el actuar de los jóvenes que viven en ese lugar./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.