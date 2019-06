Iniciativa verde de municipio recolectará utensilios en desuso

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente y de la política de cuidado ambiental, la Municipalidad de Graneros realizará este sábado 8 y domingo 9 de junio, el operativo de "Retiro de Enseres en Desuso" en el sector de Las Mercedes de esta comuna.

En este sentido, el alcalde, Claudio Segovia, destacó que "Hemos elaborado un plan de limpieza anual que permite a los vecinos de Graneros botar sus cachureos, sus residuos voluminosos, el que consiste en la instalación de depósitos en cada barrio, donde los vecinos botan aquellos enseres domésticos que no tienen dónde desecharlos y acá puedan ser entregados en lugares adecuados para su disposición final".

La iniciativa busca que la comunidad pueda llevar los llamados "cachureos" u objetos que no ocupa a un container, para que personal municipal lo retire en un camión recolector que se hará cargo de llevar esta basura de gran volumen al vertedero correspondiente.



¿Qué basura se desechará?

La basura voluminosa que se llama a botar en este operativo son estufas, lavadoras, refrigeradores, sillones, muebles, fierros, bicicletas, colchones, toda línea blanca y enseres domésticos que no estén siendo utilizados y sean un estorbo en el hogar, etc.

"Hemos recorrido más de 30 distintos lugares de la comuna y este fin de semana nos toca en el sector de Las Mercedes, donde esperamos que los vecinos puedan sacar y depositar chatarra y cachureos que esté estorbando en sus hogares, con el objeto de que no sean desechados en la vía pública, sino que podamos en conjunto trabajar en el retiro ordenado de esta basura voluminosa y así mantener limpia nuestra ciudad, lo cual nos llena de orgullo", expresó el edil.

En este aspecto, cabe destacar que esta actividad se transforma en toda una cadena, donde el reciclaje es fundamental, ya que a la llegada de los camiones con los containers, hay recicladores de base que les dan nuevo destino y distintos usos a los desperdicios recolectados en los operativos, donde van separando el metal, el cobre, entre otros elementos, ayudando al medio ambiente.

En este sentido, el municipio a través del edil hizo un llamado a la comunidad a botar sólo cachureos y no residuos orgánicos, como comida, ramas de árboles, hojas, escombros o basura domiciliaria, ya que cuenta con el objeto fundamental de que lo recolectado encuentre recicladores interesados en transformarla y darle un nuevo uso, donde la basura de uno, es el tesoro del otro.

PÁRVULOS

En la Plaza de Armas de la ciudad, el alcalde Claudio Segovia, compartió además con párvulos de los colegios Antonio Trdan, Hernán Olguín, Jardín Infantil "Los Pitufos" y Jardín Infantil "Dulces Sueños" a quienes instaron a cuidar el medio ambiente, donde se les entregó árboles nativos, gentileza de CONAF.

En la oportunidad, Patricia Morales, encargada del Medio Ambiente del municipio granerino, indicó a los pequeños y sus profesores que "Tal vez si todos cambiáramos de actitud y tomáramos la decisión de practicar buenos hábitos, como por ejemplo no usar productos que dañen el medio, plantar árboles, no tirar basura, usar menos el auto, entre otras medidas, nuestra vida mejoraría, aunque el daño a nuestro planeta, ya está causando estragos y ahora urge minimizar el impacto en todas nuestras actividades, por eso, enseñar a los pequeños es prolongar la vida de la tierra"./

