Un "doctor" que se ganó el cariño en Hospital San Fernando

En cada jornada, cubre su rostro con los colores de la alegría, toma su delantal de "médico" y comienza la rutina visitando los servicios de hospitalizados como Pediatría, Maternidad (Ginecobstetricia), Cirugía, Medicina y Pensionado, donde comparte con los pacientes, sus familias y con los funcionarios, para luego seguir recorriendo los distintos sectores del hospital repartiendo risas a todos.

"Desde que me dieron la posibilidad en 2016, he sentido el cariño de los pacientes, pero también de los funcionarios que me han acogido de una gran manera, me hacen sentir cómodo cada vez que realizo mi rutina de risoperapia, desde la directora María José De Witt hasta el portero o auxiliar de servicio, quienes me entregan una risa cada vez que me ven", señaló César Órdenes.

Y sabe que gracias a esto, se le pudieron abrir las puertas en otros centros de salud: "Comencé en el Hospital de San Fernando y luego pude visitar los hospitales de San Vicente de Tagua Tagua, Santa Cruz, Pichilemu, Lolol, Rengo, Peumo, además de algunos consultorios de la zona e incluso, pude estar en Puerto Aysén, Purranque, Vallenar, Coquimbo y La Serena", agregó.

La expansión de su trabajo traspasó fronteras; esto porque en 2018 pudo visitar Ecuador, específicamente la ciudad de Manta donde compartió con pacientes y funcionarios del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Hospital General Rodríguez Zambrano. "Sin lugar a dudas, esta experiencia fue importante para conocer la visión y posterior reacción de los pacientes de este hermoso país, la cual he podido traer a Chile. Y si Dios quiere, volveré en septiembre de este año", enfatizó César.

El joven monitor artístico sabe que su hospital de cabecera es San Fernando, por lo mismo no dejará de lado sus labores. "Siempre le tendré un cariño especial a este hospital -manifestó Órdenes- ya que aquí partió todo, son tres años, donde he recibido el cariño y aprecio de muchos, y espero seguir haciéndolo. Además, han sido gentiles en colaborarme en la compra de globos y burbujas que son mis implementos de trabajo. Eso se agradece un montón". Y en ese sentido, quiso abrir la opción de "Que si quieren aportar con su granito de arena, pueden comunicarse conmigo al número telefónico 963302332", finalizó./

