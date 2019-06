Amistad y camaradería en reunión anual del cuarto C generación 1988 del Liceo Neandro Schilling de San Fernando

Nuevamente y como es tradicional la generación 1988 del cuarto año C del Liceo Neandro Schilling de San Fernando, tuvo su reunión anual, que en esta oportunidad se llevó a efecto recientemente en la localidad del El Tambo y que estuvo marcada como siempre en medio de un clima de mucha amistad y camaradería.

La amistad, los recuerdos y la camaradería que caracterizan a este grupo de ex liceanos no estuvo ausente y fue así como para esta ocasión, se contó con la presencia de ex alumnos de distintos puntos del país y del extranjero.

Cada año este grupo de ex alumnos del recordado cuarto año C de 1988 del liceo Neandro Schilling se reúnen en algún punto de la región para hacer un alto en sus actividades diarias y reunirse para recordar anécdotas y gratos momentos vividos en sus tiempos de juventud./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.