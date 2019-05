Seremi de Gobierno detalla aspectos del Plan Clase Media protegida

Al respecto, la vocera de Gobierno regional valoró la iniciativa que pone en prioridad a la gran mayoría de las familias de Chile y la región; "Con la presentación del programa Clase Media Protegida, el Presidente Piñera se ha propuesto reconocer, priorizar y fortalecer el segmento más grande de nuestra sociedad, valorando su enorme esfuerzo, mérito y trabajo que por años no ha sido visibilizado. Hoy Chile es un país mayoritariamente de clase media, la clase media se ha más que duplicado desde el retorno a la democracia. Este importante segmento de la población, si bien no vive en situación de pobreza, muchas veces queda fuera de los beneficios sociales del Estado y el Presidente Sebastián Piñera se hace cargo de esta problemática.

Red Clase Media Protegida es decirles que a todas esas personas y familias que no van a estar solas".

Entre las principales medidas en las distintas áreas destacan:

Trabajo

Fortalecer el seguro de desempleo de forma que también cubra las lagunas previsionales.

Mejorar y ampliar las capacidades del SENCE para capacitar más y mejor a los desempleados.

Crear ferias laborales a nivel comunal para facilitar la búsqueda y encuentro de un nuevo empleo.

Salud

Modernizar FONASA y las Isapres, creando el Plan de Salud Universal y eliminando las preexistencias y declaraciones previas de salud para terminar con los pacientes cautivos.

Crear un seguro de salud para limitar el gasto máximo de los usuarios o familias frente a enfermedades catastróficas. El Seguro de Clase Media está destinado a los afiliados de Fonasa B, C y D, es decir, a unos 10 millones de beneficiarios. Consiste en que Fonasa negocie un precio preferencial para un paquete de prestaciones programables de alto costo, tanto con prestadores privados como públicos. Los afiliados sabrán cuánto costará cada atención en diferentes prestadores y elegirán dónde atenderse. El valor será equivalente al 40% del ingreso familiar anual per cápita del grupo de familia, por beneficiario, por año.

Celebrar convenios con prestadores de salud en la modalidad de pago asociado a diagnóstico (PAT), lo que significa fijar un precio máximo no por atención, sino por la solución integral de un problema de salud.

Delincuencia

Además de combatir con mayor voluntad y eficacia la delincuencia y el narcotráfico, lo que ha arrojado resultados positivos como lo mostró la última ENUSC, este plan contempla fortalecer el programa de apoyo a las víctimas de la delincuencia dependientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Equidad de Género, de forma de acompañar y prestar un mejor servicio legal, sicológico y social a las víctimas de la delincuencia.

Educación

Extender la gratuidad en la educación técnico profesional a todos los estudiantes pertenecientes al 70% de los hogares más vulnerables.

Mejorar el Sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE), reemplazándolo por un nuevo sistema llamado Sistema de Financiamiento Solidario de la Educación Superior (SIFS), que dejará de ser administrado por los bancos y tendrá una tasa de interés subsidiada al 2% anual. Además, los alumnos del 60% más vulnerable no pagarán mientras estén estudiando y nadie pagará más que el 10% de sus ingresos.

Así ningún joven se queda fuera de la educación superior por falta de recursos y ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla por la pesada mochila de deuda que eso significa.

Vivienda

Aumentar el número y monto de los subsidios para compra y arriendo de viviendas para la Clase Media.

Extender de 2000 UF a 3000 UF la exención del pago de IVA de viviendas para la Clase Media, lo que se traducirá en un menor precio de estas viviendas.

Tercera Edad Vulnerable

Crear un subsidio y seguro de dependencia para adultos mayores no valentes, incluido en la Reforma a las Pensiones, que considera un aporte en dinero (entre $60 mil y $80 mil) a mayores de 65 años que sufran de dependencia severa y pertenezcan al 60% más vulnerable.

Crear un segundo piso del actual Pilar Solidario del Sistema de Pensiones para complementar el ahorro previsional, y en consecuencia las pensiones de la Clase Media.

Complementar el ahorro previsional de aquellas personas que extiendan voluntariamente su participación en el mundo del trabajo más allá de la edad legal de jubilación.

Aumentar y fortalecer los Centros Diurnos del SENAMA para acoger durante el día a adultos mayores con dependencia.

Fortalecer el Programa de Visitadores a los Hogares para aliviar el trabajo de las cuidadoras y cuidadores.

Plataforma Web

Todos los beneficios de esta red "Clase Media Protegida" serán informados a sus beneficiarios a través de una plataforma digital www.clasemediaprotegida.cl./

