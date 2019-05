Diputada Sepúlveda lamenta aprobación de planta de alimentos de Agrosuper

"Contaminación, malos olores, moscas, escasez de agua y el paso excesivo de camiones, han sido los problemas que los vecinos y vecinas de la comuna de La Estrella han debido soportar a diario, debido a las planta de producción de cerdos y aves que la empresa Agrosuper tiene en la comuna por casi 20 años, a lo que ahora, se le suma, una planta de alimentos balanceados para alimentar a sus propios animales, convirtiendo así a La Estrella en "la ciudad de los cerdos", y es que por cada habitante de la comuna hay 166 cerdos", precisó la diputada Alejandra Sepúlveda.

Es dentro de este marco que la parlamentaria lamentó profundamente la aprobación de la planta de alimentos balanceados que tanto, los seremis asignados como el intendente, han aprobado de forma unánime. "La Estrella se a convertido en una comuna de sacrificio, donde los propios vecinos sufren por la escasez de agua, mientras Agrosuper, cuenta con derechos de agua para todas sus plantas en el sector", argumentó.

La legisladora agregó que: "Lamento profundamente la decisión de los seremis designados, como del propio intendente de la Región de O´Higgins, en torno a la aprobación unánime de la planta de alimentos balanceados de Agrosuper en la comuna de

La Estrella, de 90 mil toneladas mensuales, es una decisión que no tiene rigurosidad en términos del análisis que hicieron sectorialmente, porque careció de argumentos desde el punto de vista medioambiental y también desde la realidad que está viviendo la ciudadanía en la zona, por lo tanto, nosotros esperábamos esta aprobación, debido a los argumentos presentados en la primera instancia, pero sin duda seguiremos buscando todas las acciones posibles para que no apruebe esta planta y que no sea una realidad, en una comuna que ha tenido que convivir por más de 20 años, con más de 500 mil cerdos, pero, donde además el agua ya es un terrible problema para las vecinas y vecinos porque tenemos agua para los cerdos, pero no para la gente".

Finalizó señalando que: "Acá hay una decisión que viene desde el nivel central, donde se prima lo económico por sobre los problemas medioambientales y de la ciudadanía y además no entienden que no podemos seguir cargando la mano, a comunas donde la gente ya no puede más y los transformamos en zonas de sacrificio; en estos momentos nos estamos asesorando por un grupo de abogados, donde estudiamos la posibilidad de un recurso de protección, como también una anualidad de todo el proceso que se hizo, porque todo lo que tiene que con la participación ciudadana para el proceso de esta evaluación medioambiental no se realizó, porque desde el municipio nunca le bajaron la información a la ciudadanía ni a las juntas de vecinos", explicó la diputada Alejandra Sepúlveda./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.