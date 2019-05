Plaza Ciudadana de Justicia en Hospital Regional

Para ello, funcionarios del Poder Judicial -entre ellos jueces y administrativos- se instalaron en distintos stands divididos en Corte de Apelaciones, Juzgado de Familia, Juzgado Civil, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Juzgado de Garantía y Juzgado de Letras del Trabajo.

Asimismo, en el lugar se entregó folletería relativa a cómo realizar trámites judiciales, tales como interponer un recurso de protección o de amparo, solicitar pensión de alimentos, entre otros, además de contenidos de las labores y funciones que realiza el Poder Judicial.

Respecto a la cuarta versión de la plaza ciudadana, el presidente de la Corte de Apelaciones, Pedro Caro, señaló que "Esta actividad se enmarca de una política de acercamiento a la comunidad, dar a conocer el funcionamiento de nuestros tribunales y los derechos que tienen las personas y cómo deben ejercerlos en los distintos ámbitos, además de responder cada uno de sus inquietudes".

El director del Hospital Regional LBO, Fernando Millard, expresó que "Nosotros tenemos abiertas las puertas a todo el sector público para que vengan informar a nuestra comunidad de funcionarios y usuarios. Nos sentimos muy satisfechos que esta actividad la realice el Poder Judicial en nuestras dependencias, un espacio que es una pequeña ciudad dentro de otra".

La usuaria del recinto asistencial, María Elena Marambio, puntualizó que "Encuentro muy bien que se realicen este tipo de actividades, ya que muchas veces una no tiene el tiempo para ir a otros lugares y acá me atendieron muy bien y respondieron todas mis dudas por lo que me voy muy contenta".

En tanto, el asistente a la actividad, Luis Morales, indicó que "Me parece muy positivo esta iniciativa porque muchos deseamos hacer trámites en este sentido y no sabemos dónde ir. Mis consultas fueron de familia y me atendieron muy bien por lo que quedé muy conforme".

La idea fundamental de esta actividad es acercar al Poder Judicial a la comunidad y realizar una acción ciudadana junto al Hospital base más importante de la región./

