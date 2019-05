La importancia de la medición de presión arterial

El evento preventivo desarrollada en el hall central del CESFAM Machalí y sala de espera del CECOSF Santa Teresa, tuvo como misión educar y sensibilizar a los usuarios de Salud Machalí, en diferentes tópicos que engloba la Hipertensión Arterial (HTA), destacando los factores de riesgo y protectores, igualmente haciendo énfasis en la importancia de adquirir hábitos saludables, para evitar enfermedades crónicas en el mediano y largo plazo.

La Dra. Karina Paredes, médico encargada del Programa Cardiovascular de Salud Machalí, manifestó que "Estoy muy satisfecha con la acción preventiva, ya son varios años que realizamos esta actividad en el mes de Mayo, además, los usuarios pudieron realizarse mediciones de presión arterial (PA) de manera voluntaria, igualmente esta instancia sirvió para entregar información escrita y verbal sobre la enfermedad, haciendo énfasis en la importancia de prevenir y tratar la patología crónica para lograr cifras tensionales adecuadas."

Las acciones que se realizaron en el mes preventivo contra la Hipertensión Arterial, fueron: toma de Presión Arterial (PA), derivación a control seriado de PA a los usuarios con cifras alteradas, educación personalizada en los pacientes y entrega de material informativo tangible para los usuarios que lo solicitaron.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que "La hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear."

"La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre. Si no se controla, la hipertensión puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardiaca.

Recomendaciones a la comunidad para prevenir la Hipertensión Arterial:

• Reduzca el consumo de sal y grasas saturadas en su dieta.

• Realice actividad física todos los días.

• Baje de peso y prevenga la obesidad.

• Evite el consumo de café y tabaco.

• Disminuya o evite el consumo de alcohol.

• Aumente el consumo de frutas y verduras.

• Controle dentro de lo posible los factores que producen estrés, incorpore actividades al aire libre y de relajación.

• Controle regularmente su presión arterial./

