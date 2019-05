Carta enviada a autoridades de San Fernando College por directivos de sindicato único de trabajadores, padres y apoderados de establecimiento por huelga legal

SEÑOR: SEÑOR:

OCTAVIO GARCIA SALDAÑA JORGE VERA BÓRQUEZ

RECTOR SAN FERNANDO COLLEGE PRESIDENTE ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MENORES



SEÑOR: SEÑOR:

FERNANDO PALOMINOS RODRÍGUEZ OSVALDO SILVA FLORES

VENERABLE MAESTRO LOGIA N°28, COLCHAGUA DELEGADO JURISDICCIONAL GRAN MAESTRO



SEÑOR:

SEBASTIÁN JANS PÉREZ

GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA DE CHILE.



Señor García, Señor Vera, Señor Palominos, Señor Silva y Señor Jans:

Les saludamos respetuosamente y venimos en distraerles unos minutos de su tiempo personal y profesional para exponerles, con profunda preocupación, lo siguiente:

1°. Somos Padres, Apoderados, y/o Representantes Directivos, de 39 de los 48 cursos que componen el San Fernando College, y en nombre y representación de nuestros coapoderados y luego de habernos reunido a tratar el tema "HUELGA" el día viernes 17 de mayo recién pasado, nos dirigimos a ustedes para plantearles nuestras inquietudes.

2°. El sindicato único de trabajadores del colegio San Fernando College se mantiene en huelga legal desde el día 15 de Mayo del presente año, y en proceso de negociación de su proyecto de contrato colectivo, 2019-2021, desde el mes de marzo de este mismo año, situación que es el resultado de no llegar a acuerdo con los sostenedores del Colegio, a saber, la Asociación Protectora de Menores.

3°. El Sindicato único de trabajadores del San Fernando College, con fecha 16 de mayo, hace llegar un comunicado a la comunidad Educativa (Padres, Apoderados y Alumnos) referido al Proceso de Negociación y Huelga Legal, que afectará a nuestros hijos e hijas.

4°. La Dirección del San Fernando College, el día 15 de Mayo, nos envía un comunicado en el cual nos señala, a grandes rasgos, que existirán cambios en la atención de nuestros hijos e hijas; del mismo modo nos señala en este comunicado, que el colegio realizará todas las acciones para ATENDER a nuestros alumnos y alumnas, sin embargo nada de ello ha ocurrido, al menos no en la forma apropiada.

5°. El día 16 de Mayo, la Dirección del San Fernando College, envía otro comunicado informando que las clases se recuperarán en virtud al Calendario que se presentará a la Dirección Provincial de Educación, sin embargo, nuestra preocupación y angustia, radica en la NULA posibilidad de recuperación de los contenidos de aprendizajes de nuestros estudiantes, sobre todo los de 4º año de enseñanza media, por las fechas de finalización del calendario escolar para ellos, establecidas conforme a la planificación de los tiempos de la PSU 2019-2020.

6°. Creemos que estos comunicados, no hacen más que confundir a los padres y/o apoderados, ya que sólo se busca excusar y exponer responsabilidades de un lado y de otro, pero ciertamente a nosotros nos preocupa y ocupa que nuestros hijos e hijas TENGAN CLASES NORMALES, que es el principio y fin de su Establecimiento Educacional y son los postulados de la Asociación Protectora de Menores.

7°. Desde la semana pasada, nuestros hijos e hijas NO RECIBEN las clases como corresponde, y No están atendidos pedagógicamente en la forma apropiada, tal y como lo señala nuestro contrato de prestación de servicios educacionales, firmado en el proceso de matrícula del mes de diciembre del año 2018.

8°. En el Reglamento de Convivencia Escolar del San Fernando College, publicado en la página del colegio, en el punto 2.3. (Página 5), se señala:

2.3 Misión Institucional



Consecuente con los postulados de nuestra visión educativa, planteamos lo que la comunidad toda estima que debe ser la misión educativa del San Fernando College, esto es:

FORMAR PERSONAS CAPACES DE ELABORAR SU PROPIO PROYECTO DE VIDA A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN PERMANENTE Y CENTRADA EN LOS VALORES DE FRATERNIDAD, IGUALDAD, LIBERTAD Y TOLERANCIA PARA ENFRENTAR LOS CONSTANTES CAMBIOS Y DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD Y CONTRIBUIR A SU DESARROLLO.



Creemos, a nuestro entender, que ese proceso de "EDUCACION PERMANENTE" está, evidentemente vulnerado.

9°. Así mismo, en el punto 3.1 se señala:

3.1 DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:



Los estudiantes del San Fernando College tendrán derecho a:



1) Recibir una educación acorde a los principios educacionales establecidos por la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Institucional, educándolos en lo moral, afectivo, volitivo e intelectual.

...

8) Ser atendido(a) en forma puntual y permanente en las horas de clases de las distintas asignaturas.

Entre varios otros derechos, estos DOS están en una destacada vulneración, por cuanto no se les están impartiendo las clases acordadas según contrato, en forma "puntual y permanente".

10°. En lo referido a la legalidad contractual entre cada uno de los padres y/o apoderados, y el San Fernando College, representada en dicho contrato por don Jorge Vera Bórquez, creemos que NO SE ESTÁ CUMPLIENDO el Artículo CUARTO, en las siguientes acciones del Colegio:

* Entregar, durante la vigencia del presente contrato, la atención necesaria para que "el (la) alumno(a) "desarrolle el proceso educativo, colocando énfasis en la formación integral desde una perspectiva Laica, Humanista y Pluralista, en un ambiente respetuoso y promotor de la dignidad humana.

* Impartir la enseñanza contenida en los planes y programas oficiales de estudio y que han sido aprobados para el colegio por el Ministerio de Educación, para el respectivo nivel, servido por profesionales idóneos o habilitados.

* Exigir a los profesionales de la Educación un cumplimiento adecuado y oportuno de los planes y programas correspondientes al curso en que se matricula al alumno(a) y de las normas del reglamento del colegio, basado en normas legales oficiales, vigentes en materias de evaluación y promoción.

En el Contrato firmado se vulnera parte del Artículo SEXTO. Que señala entre otros aspectos:

SEXTO: El alumno al matricularse adquiere los siguientes derechos:



2. Recibir la enseñanza, acorde a los planes antes referidos, de parte del personal calificado que el Colegio designe.



3. Participar en todas las actividades académicas curriculares, propias de su nivel, y de las demás de carácter extra programático (ACLE) que el Colegio promueva y ejecute, salvo por impedimentos específicos o prescripción médica y/o alertas ambientales debida y oportunamente informados y registrados en el colegio.

11°. Finalmente, en lo referido a la relación contractual Apoderado/Sostenedor, tal y como se expuso en los puntos precedentes, NO SE ESTÁ DANDO CUMPLIMENTO A LO ACORDADO por parte del sostenedor, por tanto se hace necesario aludir a lo que señala el Artículo OCTAVO Número 6. Del mismo contrato tantas veces ya citado, esto es: ... (Se dará Término al contrato por las siguientes causales).

6. Incumplimiento de cualquier estipulación del presente Contrato.

12°. Señores García, Vera, Palominos, Silva y Jans: luego de señalar detalladamente a ustedes los planteamientos, que a nuestro entender, incurren en incumplimientos contractuales por parte del SOSTENEDOR, queremos hacer notar nuestra profunda preocupación en la PÉRDIDA de clases para con nuestros estudiantes, lo que incide notoriamente en la preparación Pedagógica propia del Plan de Estudio, especialmente para los alumnos de 4º año de enseñanza media, quienes cierran su año escolar en el mes de Octubre, para rendir la PSU en el mes de noviembre, y con ello tomar las decisiones que abrirán las puertas para lo que será el resto de sus vidas.

13°. Es sabido por ustedes que NO SERÁ POSIBLE la recuperación normal de clases, y por tanto los contenidos y aprendizajes se perderán; pues bien, aludiendo específicamente a esta situación que, a todas luces, será irrecuperable, es que solicitamos encarecidamente a ustedes, aunar esfuerzos y lograr los acercamientos necesarios, en pos de un pronto entendimiento para retomar la normalidad de las clases de nuestros hijos e hijas.

14°. Estimamos que el punto precedente debe ser analizado con especial atención por ustedes, por la razón más importante que nos motiva en esta carta, que es el "pronto retorno a clases", sobre todo, por nuestros estudiantes de 4° año de enseñanza media, que están en su último año de escolaridad, les restan sólo 5 meses para rendir la PSU y, tanto el colegio, como el sostenedor, aparentemente, NO están tomándole el peso a este importante e irreversible proceso.

15°. Creemos de suma importancia hacer notar a ustedes, que nos reservamos nuestro derecho a Iniciar las acciones legales que correspondan, ya sea acudiendo a la Superintendencia de Educación, Dirección Provincial de Educación, Agencia de la Calidad de la Educación.. y por cierto, si correspondiera, nuestra denuncia al Sernac, por el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, al que no se le está dando cumplimiento.

16°. Finalmente, como Padres y/o Apoderados, demandamos a la Sociedad Protectora de Menores (que ahora no está protegiendo a nuestros niños y niñas), a la Dirección del San Fernando College y al Sindicato de Trabajadores, que busquen acuerdos y entendimientos para RETOMAR LA NORMALIDAD del colegio, y tal como lo señaló el Rector en su comunicado, puedan lograr el OPTIMO FUNCIONAMIENTO del Colegio, situación que hace tiempo no está ocurriendo.

Muy agradecidos de su tiempo y a la espera de una pronta y positiva respuesta, les saludan atentamente

PADRES, APODERADOS Y/O REPRESENTANTES,EN EL ANEXO FIRMANTE, DE LOS CURSOS:

Pre-Kinder A, B y C, Kinder A, B y C, 1° Básico A, B y C,2° Básico A, B y C,

3° Básico A y B, 4° Básico A, B y C, 5° Básico A, B y C, 6°Básico A y B,

7° Básico A, B y C, 8° Básico A, B y C, I Medio A, B y C, II Medio A, B y C,

III Medio A, B y C, IV Medio A, B y C.



San Fernando, 23 de Mayo de 2019.