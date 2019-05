Escuela municipal de La Dehesa entre los mejores puntajes del SIMCE

El haber sobrepasado los 300 puntos ubicó a la escuela entre los colegios con mejores resultados en el SIMCE.

El jefe del departamento de educación de Placilla, Mario Avilés Vargas, está satisfecho por los resultados. "La verdad que me siento muy contento de este importante resultado, creo que sobrepasar los 300 puntos una de nuestras escuelas de la comuna y más aún una escuela municipal, es sin lugar a dudas un tremendo logro".

En tanto, el alcalde Tulio Contreras, también sintió una tremenda alegría de saber que esta pequeña escuela estaba dentro de los más altos puntajes de la provincia de Colchagua y de la región. "Es una muy buena noticia saber que este colegio haya obtenido un buen resultado en el Simce, no me queda nada más que felicitar a su directora Luz María Jara, a la profesora de cuarto año básico Julia Cabello Cuadra, ella es pieza fundamental en este resultado y creo que todos los que trabajamos en educación en la comuna no esperábamos tan importante resultado".

Por su parte, la directora de la escuela Luz María Jara al referirse a este logro señaló que. "Estamos muy felices con todos los docentes por este resultado. Durante los últimos cuatro años esta escuela ha tenido un tremendo repunte en la educación y esperamos poder seguir subiendo"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.