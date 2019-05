San Fernando cumple 277 años de vida; Hijo y Ciudadano Ilustre reciben su homenaje

Hoy hace 277 años, José Antonio Manso de Velasco fundó la ciudad de San Fernando, llamada Villa de San Fernando de Tinguiririca. Era el año 1742, en la zona de Colchagua, cuando hombres mujeres y niños fueron llegando a los terrenos llamados Las Chacras, donde el gobernador dispuso la entrega de solares para la población española y así comenzar la ocupación de terrenos que fue trazado con calles y una plaza central.

Muchos hombres han nacido en la capital provincial y otros llegaron de otras localidades a establecerse en la ciudad de la rojas camelias, entregando su trabajo y compromiso para que San Fernando sea la ciudad que es hoy.

Como es tradicional y desde hace muchos años que el concejo municipal entrega el reconocimiento a personas, que por su trabajo, han destacado en la ciudad, siendo hijos y ciudadanos ilustres.

Hoy serán homenajeados Víctor Jaime Salinas Castro y Gustavo Valderrama Calvo como Hijo y Ciudadano Ilustre respectivamente en un nuevo aniversario de la ciudad.

HIJO ILUSTRE

Jaime Salinas Castro, presidente de la junta de vecinos del camino Real, ex presidente de la Asociación de Fútbol de San Fernando, entre otros cargos directivos, fue elegido Hijo Ilustre de la ciudad de San Fernando.

El dirigente vecinal comenzó a los 18 años en su club de siempre, Unión Real, a trabajar por la gente de su sector, luego desde el año 1998 llegó a la presidencia de la junta de vecinos, logrando muchos avances para las familias que allí residen, destacando su sede social con multicancha y espacio para la actividad física y recreativa.

Como presidente del fútbol amateur junto a su directorio lograron el comodato del Estadio Valderrama, creando también un sistema administrativo computacional en beneficio de los clubes existentes. Y por primer vez un comité de árbitros para dirigir los encuentros adultos y cadetes.

En lo familiar Jaime Salinas es casado con Esmeralda Huerta Arriagada, con la cual tuvo 6 hijos, quienes están muy orgullosos por los logros obtenidos por su padre.

Señaló el Hijo Ilustre que "Aún no logro asimilar este reconocimiento, ya que uno trabaja pensando en su gente, barrio o sector, ayudando a que la comunidad tenga un mejor pasar".

Agregó el homenajeado que "Nunca imagine que tanta gente me conocía y que le dé un valor a lo que he realizado por mucho tiempo, hay que tener la vocación de servicio a su comunidad y no la de servirse de sus cargos".

CIUDADANO ILUSTRE

Gustavo Valderrama Calvo, abogado ex alcalde de San Fernando y Nancagua, consejero regional por Colchagua y ex concejal sanfernandino fue elegido como ciudadano ilustre de la capital colchagüina.

Valderrama Calvo nació en Curicó y desde el año 1960 se radicó en la ciudad de San Fernando, con estudios en el Instituto San Fernando y en la Pontificia Universidad Católica, fue aquí, donde comenzó su carrera política en el inicio del gremialismo, hoy UDI, junto a Jaime Guzmán.

En los años '80 fue designado como alcalde de la ciudad de Nancagua, en la cual logró cosas importantes para la ciudad de los naranjos como ser la primera comuna rural en tener alcantarillado, entre otros logros. Desde el año 1984 hasta el año 1992 fue designado como alcalde de San Fernando por el gobierno militar, logrando recursos para la construcción del nuevo Hospital, la escuela Nº 2 destruida por el terremoto del año 1985, el terminal de buses, entre muchas más obras, siempre colocando primero la calidad de vida de los habitantes de su comuna.

Sobre el reconocimiento del consejo señaló que "Es muy gratificante que tu ciudad te nombre ciudadano ilustre, ya que siempre he estado trabajando en beneficio de los habitantes de esta comuna".

Valderrama Calvo es casado con Patricia Silva Bouchon, con quien tuvo dos hijos, siempre ligado a San Fernando, ciudad que lo adoptó para entregar su trabajo y luchar por el progreso de ella.

Sin lugar a duda que ambos homenajeados tienen mérito suficiente y hoy la comunidad, a través de la Municipalidad recibirán el decreto que les otorga esta importante distinción.

Por su parte, el alcalde Luis Berwart Araya señaló que "A través de una votación unánime del Concejo Municipal, estamos reconociendo a dos vecinos, que durante su larga trayectoria en el servicio público, se han ganado el respeto y la admiración de la comunidad sanfernandina".

El jefe comunal indicó que "Estamos haciendo un reconocimiento a don Gustavo Valderrama como Ciudadano Ilustre y a don Jaime Salinas como Hijo Ilustre. El primero de ellos está ligado al mundo político como alcalde, core y concejal, y el segundo, es una persona que tiene una vasta trayectoria ligada al mundo social, ya sea como dirigente deportivo y vecinal".

La ceremonia tendrá lugar a las 19.30 horas de hoy 17 de mayo en el Centro Cultural San Fernando./

(Rolando Villegas Bravo)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.