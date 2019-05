Diputado Cosme Mellado homenajeó con cariño a madres del distrito 16

El día de la madre siempre será una fecha que no dejaremos de celebrar, precisó el parlamentario, enfatizando que son un soporte muy valioso en nuestras vidas, y en muchos casos cumpliendo dos roles en uno. "En primer orden, quiero recordar a mi madre Elcira, que falleció hace algún tiempo, y era mi hincha número uno, pero también he querido reiterar mi cariño y respeto a todas mamitas, e incluso a las que sin serlo, cumplen ese rol, porque son únicas e irremplazables", añadió. "Fue un fin de semana distinto, donde nos dimos tiempo además de compartir con ellas, ir a tomar once con algunos grupos, para nosotros es muy importante dedicarles un espacio en nuestra agenda, y ellas saben que no sólo en fechas especiales, sino que la oficina parlamentaria y mi equipo está disponible para cuando lo necesiten", explicó Cosme Mellado./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.