Hoy iniciaría huelga legal síndicato único de trabajadores de San Fernando College

Mediante un comunicado oficial, el sindicato único de trabajadores de San Fernando College se refirió al proceso de negociación de su proyecto de contrato colectivo 2019- 2021 y donde hasta ahora no se ha llegado a acuerdo por lo que hoy miércoles se daría inicio a una huelga legal. El comunicado señala lo siguiente:

"Este proceso se inicia en Diciembre del año 2017, año en el que se desvincularon 12 trabajadores de la institución, 10 de ellos socios del sindicato. El proceso de la mesa negociadora se inició en abril del 2018 y un recurso presentado por el empleador a la Dirección Nacional del trabajo, retrasó el mismo hasta enero del 2019, siendo el inicio de la Negociación Colectiva en marzo del presente año. Las instancias se producen sin ánimo de diálogo y faltando al principio de la buena fe, desde un primer momento, lo que se ha sostenido, para nuestro pesar, hasta el día de hoy.

Frente al nulo avance de las conversaciones, el 29 de abril se votó la huelga, siendo aprobada con 47 votos en contra de la última oferta del empleador de un universo de 48 votantes.

El día 03 de mayo, el Sindicato solicita la mediación obligatoria a la Inspección del Trabajo, en esta instancia tuvimos 3 reuniones, en ellas se vuelve a caer en diálogos de sordos y finalmente no se llega a acuerdo, ni siquiera en lo que constituye el piso legal, que debe contener dicho proyecto.

Dado lo anterior, estamos frente a un equipo de negociación de la Asociación Protectora de Menores, que desconoce la legalidad vigente y falta reiteradamente el respeto a la comisión de negociación sindical, y con ello a todos sus afiliados.

Estos acontecimientos no han hecho otra cosa más que entrabar el diálogo, entre trabajadores y empresa, la comisión de la A.P.M. además de lo anteriormente expuesto no gozaba de autonomía en este diálogo, lo que entorpecía cualquier tipo de acuerdo en la mesa, puesto que todo principio de acuerdo debía ser consultado al Directorio de APM, cuya respuesta siempre fue en palabras de su asesor legal, Rodrigo Iberti Alarcón: "El Directorio no quiere".

Como trabajadores del San Fernando College nos sentimos profundamente decepcionados de la nula voluntad mostrada, en más de un año de negociaciones frustradas, en la que nos han empujado a la Huelga, única herramienta con la que contamos para exigir nuestras legítimas demandas.

Sentimos profundamente llegar a este punto de quiebre, especialmente por la comunidad educativa: estudiantes y apoderados, que confían en la labor dedicada a la entrega de una educación de excelencia".

Directiva del Síndicato único de trabajadores SFC./

