Vecinos del barrio Bellavista-Los Lingues participan en diseños de nuevas áreas verdes

En la sede social del barrio Bellavista-Los Lingues de la comuna de San Fernando, profesionales del Programa Quiero Mi Barrio y del Serviu O'Higgins -ambos pertenecientes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo- además de funcionarios del municipio de San Fernando, desarrollaron el segundo Taller de Diseño Participativo de áreas verdes del barrio, donde los vecinos participan activamente en la construcción de lo que será el diseño definitivo de las obras.

La actividad es un trabajo colaborativo de creación colectiva entre el equipo técnico, los vecinos y otros actores involucrados en el proyecto. Asimismo, tiene como objetivo que la comunidad se apropie y participen activamente en este proceso, que garantiza la sostenibilidad en el tiempo, a través de la incorporación de las necesidades específicas del barrio y de los actores involucrados en su mantención, administración y uso. Para lo anterior, se requiere un diálogo entre diversos puntos de vista, aprender lenguajes comunes y validar las distintas posiciones.

Para el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, la realización de este segundo taller: "Demuestra que el Programa Quiero Mi Barrio tiene un importante sustento en la opinión de los vecinos, para poder solucionar sus necesidades, y mejorar su calidad de vida. Son ellos quienes priorizan las obras a realizar, que vendrán a mejorar su entorno y nosotros, como Minvu, queremos y tenemos como desafío construir más y mejores espacios públicos para las familias de la región y del país. Ese es el mandato de nuestro Presidente Sebastián Piñera".

Para la vecina de la villa Los Lingues, Ana Aguayo, el taller fue muy bueno, porque pudieron exponer sus problemas, como la inseguridad que viven hoy en día en sus espacios públicos, debido a la delincuencia. "Hasta hace poco, la placita nuestra servía para cualquier cosa, pero ahora con la iluminación, eso ya no ocurre. Está más limpia, y la intervención del Quiero Mi Barrio ha sido muy buena. Esperamos que todo lo que está en el proyecto, se lleve bien a cabo para mejorar nuestro entorno".

"Me parece muy bien que se acerquen a las juntas de vecinos, que conversemos, porque así podemos arreglar las cosas. No se pueden hacer las cosas desde las oficinas. Me gusta que la gente del Minvu recoja nuestras opiniones, y escuchen nuestras necesidades", dijo el vecino de la villa Bellavista, Manuel Cabrera.

Por su parte, la vecina de la villa Los Lingues, Luzmira Álvarez, opinó sobre el segundo taller: "El taller fue muy bueno y muy productivo, y la exposición fue muy clarificadora para nosotros. Me parece excelente que los profesionales del Minvu vengan a estas reuniones para aclarar nuestras dudas, y trabajar con mucha transparencia. Estos encuentros son muy provechosos para nosotros como vecinos, ya que podemos conocer de primera fuente lo que se realizará".

Finalmente, para el Secretario Técnico del Programa "Quiero Mi Barrio", Francisco Aguirre, "la idea de realizar este segundo taller es que los vecinos continuarán con el trabajo iniciado en el mes de febrero de este año, cuando hicimos en la multicancha el primer taller participativo de diseños de las áreas verdes. Hoy, pese al frío, hemos tenido una buena asistencia".

"Les hemos transmitido a los vecinos que son ellos los protagonistas, ya que ellos deciden que intervenciones realizaremos en el sector, inversiones sociales e inversiones en obras. Por lo mismo, es muy relevante para ellos -y se los recalcamos-, que la participación es fundamental, ya que son ellos los dueños de casa, quienes saben cuáles son las principales necesidades que tienen, y aportan soluciones que se concretaran a futuro con la ejecución de las obras. Nuestro Intendente Regional, Juan Manuel Masferrer, y nuestro Seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Ravanal, saben la importancia y el impacto que tienen los Programas Quiero Mi Barrio en los polígonos de intervención. Ambas autoridades, sin dudas, consideran que es muy importante la apropiación de los espacios públicos y el sentido de pertenencia, mejorando la calidad de vida de los habitantes, devolviendo la dignidad en muchas ocasiones. Es importante trabajar para emparejar la cancha, de quienes más lo necesitan", concluyó.

Participaron también de este segundo taller de diseño participativo los concejales Alejandro Riquelme y Andrés Jorquera, quienes valoraron el trabajo que está realizando el Minvu en el sector de la comuna./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.