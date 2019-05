Feriantes llegan a acuerdo con EFE para trasladarse a terreno con mayor capacidad

Tras más de un año de negociaciones entre los feriantes de avenida Manso de Velasco, representantes de la municipalidad de San Fernando, Gobernación de Colchagua y la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), este lunes se llegó a un acuerdo para que la empresa estatal ceda un paño de la ex estación de trenes de la ciudad, para que los feriantes puedan trasladarse de su actual ubicación al sector de Centenario en la misma comuna y que debe ser ahora ratificado por el directorio de la estatal para su pronta implementación.

La negociación tuvo la participación de los diputados UDI Javier Macaya y Ramón Barros, el gobernador Yamil Ethit, el concejal Alejandro Riquelme Calvo y representantes de la feria libre de San Fernando.

Tras la cita, el diputado Macaya afirmó que este proyecto de traslado de la feria libre: "Va a cambiarle la cara a San Fernando, ya que ha sido con la voluntad y la iniciativa de los propios feriantes. Son ellos los principales responsables de que esto ocurra, y nosotros a nivel parlamentario y municipal, los que asumimos el desafío de sacar adelante este desafío, que se proyecta para los próximos 50 años, que le va a dar un nuevo impulso a la feria, tras más de un año de trabajo con los feriantes. Hay que valorar que el municipio se haya hecho parte de este esfuerzo, donde todos ganan, gana la comunidad y los feriantes".

Por su parte, el diputado Barrios subrayó que se ha "Finalizado un camino de que en la en la antigua estación de San Fernando, se abra la posibilidad de que ahí funcionen los feriantes de manera permanente. Esta negociación ha sido muy productiva, y esperamos plantearle al Gobierno regional, a través del FDNR, dar los pasos para que puedan ocupar un lugar digno, con infraestructura, con estacionamientos, con baños, un recinto de feria donde puedan sumarse artesanos, tener patios de comida, en este nuevo recinto dentro de los terrenos de EFE en San Fernando".

En tanto, el concejal Riquelme destacó que este proyecto: "Durante mucho tiempo esto no se había podido realizar, porque los feriantes no querían salir de la avenida y hoy ya tenemos su parte comprometida, el municipio y a EFE, y es muy importante el apoyo que hemos tenido de los diputados y de todas las autoridades regionales, para sacar adelante un proyecto que es demasiado importante para mejorar la calidad de vida de tantos vecinos. Se mejora no sólo el espacio, sino también moderniza el sector, ya que este proyecto no sólo proyecta la feria, sino también mejorar el paisajismo, generar un bulevar, para darle sentido de cultura y turismo a un lugar que es uno de los más antiguos de San Fernando y que estaba abandonado".

Finalmente, el gobernador Yamil Ethit agradeció: "La disposición de las fuerzas vivas de San Fernando, en este caso, de los representantes de los feriantes. Fue una reunión transversal, donde todos estábamos tras el mismo objetivo, que era trasladar la feria de San Fernando y tras más de un año de trabajo, hemos recibido la buena noticia de EFE para entregar el terreno por varios años en usufructo, para poder comenzar el proyecto para la instalación de la feria, que más allá de calificarlo como un proyecto comunal, es una iniciativa de suma importancia para la provincia de Colchagua. Lo importante es liberar la avenida Manso de Velasco, que no sólo está densamente poblada, sino que es una vía estructuraste y que conecta con el Hospital de San Fernando, donde hemos tenido problemas cuando ocurre alguna emergencia y ellos tomando conciencia de ese problema, se han sumado a la solución"./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.