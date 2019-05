Disminuyen delitos en hogares y baja la sensación de inseguridad

El Intendente Juan Manuel Masferrer, en compañía de los jefes regionales de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, dio a conocer al mediodía de este martes los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2018, que para O'Higgins reveló cifras que destacar: los hogares víctimas de delitos tuvieron una baja de 1%, al igual que lo hizo la percepción de inseguridad en las personas, que disminuyó en 3,4 puntos porcentuales, y el índice de personas víctimas de delitos que lo hizo en un 1,2 puntos porcentuales.

Por el contrario, la tasa de denuncias tuvo un registro negativo que señala que casi un 10% de personas denunciaron en menor cantidad respecto al año 2017.

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló que "Son cifras buenas para la región, pero lo hemos dicho (...) El combate contra la delincuencia es algo permanente, es algo que no cesa; pero estas cifras nos alientan a seguir trabajando contra la delincuencia y así dar más seguridad a las familias de O'Higgins", afirmó el jefe de O'Higgins.

La autoridad destacó el trabajo de ambas policías: "Por eso estamos desarrollando una inversión importante en Seguridad, con la renovación de los vehículos tanto de Carabineros como de la PDI, con una inversión sobre los 1.700 millones, además de la construcción de cuarteles de la PDI y el último anuncio de la remodelación del cuartel del GOPE de Carabineros; todo reflejo del compromiso que tenemos con la seguridad de las familias de O'Higgins", dijo el representante de Gobierno.

En relación a las denuncias, que tuvieron una baja de 9,4 puntos porcentuales, el Intendente de O'Higgins indicó que "Refleja que las personas están denunciando menos en la región, lo que es preocupante. Hago un llamado a le gente a seguir denunciando, a seguir confiando en las policías, porque estamos trabajando y la información que se entrega en cada denuncia nos sirve, a partir del nuevo sistema STOP, nos permite saber dónde se están cometiendo los delitos y así podemos combatirlos de mejor forma", sentenció Masferrer.

TRABAJO CONJUNTO

El Jefe de la VI Zona de Carabineros, General Patricio Figueroa, se mostró conforme con las cifras en la región: "Porque significa que menos familias, menor hogares que han sido víctimas de delitos. Estamos trabajando en conjunto con la PDI, y no vamos a claudicar en este esfuerzo por entregar seguridad y porque cada día sean mejores los niveles de la sensación de seguridad", afirmó en primer término el Jefe de Zona de carabineros.

Posteriormente, hizo un llamado a la comunidad: "A confiar en sus policías, en Carabineros y la PDI, haciendo las denuncias, acercándose a los carabineros. Creo que es la única forma de poder seguir avanzando. Somos parte de la comunidad, nos debemos a la comunidad, y vamos a seguir desplegando lo mejor de nosotros para estar con nuestros vecinos, especialmente de aquellos que más lo necesitan", cerró el General Patricio Figueroa.

Por su parte, el Jefe de la VI Región Policial, Prefecto Lautaro Arias, indicó que los números entregados por la Enusc en O'Higgins es un reflejo: "De que las cosas se están haciendo bien. La comunidad tiene que sentirse tranquila porque la Policía de Investigaciones junto a Carabineros y el Gobierno, estamos realizando un trabajo sin tregua a la delincuencia".

Finalmente, el coordinador regional de Seguridad Pública, Rodrigo Acevedo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos, y para ello hace uso del fono Denuncia Seguro (600 400 0101): "Que la ciudadanía sienta la confianza y realice la denuncia, que confíe en el trabajo que realizan las policías. Es la única forma que podamos realizar un trabajo realmente efectivo", remató.

Los principales motivos de las familias de O'Higgins para no denunciar los delito en hogares son: la policía no podría haber hecho nada (19%), la pérdida no fue lo suficientemente seria (16,7%), y la justicia (tribunales) no hubiera hecho nada (14,2%)./

