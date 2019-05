Gremios del Hospital Regional conmemoraron "Día del Trabajo"

En una actividad organizada por Fenats base, que contó con la presencia del equipo directivo, además del Senador Alejandro García Huidobro, y trabajadores del centro de salud, se efectuó la premiación por años de servicio. "Como ya es tradición de Fenats, se entregó un reconocimiento a quienes cumplieron 25 años de servicio y dieron parte de su vida a este establecimiento de salud y a la comunidad", dijo Millard, agregando que "Quiero agradecer a cada uno de los funcionarios por su labor, en especial a quienes están más en contacto con nuestros pacientes, instándolos a seguir por esta senda de humanización y progreso".

Por su parte, el Senador García-Huidobro señaló en su intervención que "En un día tan importante, lo fundamental es agradecer a cada uno de ustedes por el incansable trabajo que realizan cada día los trabajadores de la salud en todos los hospitales y centros de salud, especialmente en el Hospital Regional LBO, a veces hay críticas, pero no queda duda, que ustedes entregan su vida en pos del bienestar de los pacientes y usuarios, sacrificando incluso su vida cotidiana".

Asimismo, el secretario de Fenats Francisco Henríquez, realizó una reseña de la conmemoración del 1 de mayo en el mundo, hasta llegar al día de hoy: "Queremos que la luz de los trabajadores jamás se extinga o se aplaque, invitamos a nuestra dirección a seguir trabajando en conjunto, para que cada día seamos una institución más afiatada y firme".

En la oportunidad, Fenats, entregó un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores asociados a su organización y que cumplieron 25 años de servicio, Jorge Contalba Zúñiga, de la Unidad de Emergencia, Fernando Maire Orrego, Servicio de Abastecimiento, Virginia Pardo Álvarez, Unidad de Laboratorio, Jacqueline Toro Orellana Unidad de Farmacia, Ruth Roca Díaz, Unidad de Farmacia, Esteban Rodríguez Rivera, Unidad de Emergencia.

Ruth Roca, homenajeada por Fenats tras sus 25 años de servicio en el Hospital Regional LBO, señaló que "Estos 25 años son lo más lindo que me ha pasado después de mis hijos, mi trabajo es maravilloso me siento muy agradecida y querida, me han demostrado el cariño que sienten por mí".

En tanto, también en el marco de la conmemoración del "Día del Trabajo, Germán Arenas, presidente de Fenprus, señaló que "En este día tan especial para los trabajadores, se entregó un reconocimiento a 9 socias y socios que se acogen a retiro durante este año, entre ellos se encuentran matrones, terapeutas ocupacionales, tecnólogos médicos y un contador auditor, todos con más de 30 años de servicio en el centro de salud, se puede decir que son las y los formadores de los nuevos profesionales que hoy están en los diferentes servicios".

En ese contexto, la Tecnólogo médico, Patricia Melleda Araneda, indicó que "Son ya 42 años en la Unidad de Anatomía Patológica, cuando llegué siempre pensé que estaría unos pocos años, pues yo vivía en Santiago y debía viajar, pero con el paso el tiempo te acostumbras tanto a tu trabajo que lo quieres y formas parte de él, convirtiéndome en una rancagüina más y feliz de pasar a otra etapa de mi vida".

Los homenajeados por Fenprus por su destacada labor como profesional y asociados en esta conmemoración fueron los trabajadores, Isabel Candia Rojas, Tecnólogo médico; Rubén Araya Lazcano, laboratorista dental; Gertrudis Carreño Espinoza, Matrona; Patricia Melleda Araneda, Tecnólogo médico ; Blanca Cornejo González, To, siquiatría; Olga Sanhueza Molina, Matrona; Edith Rey Zamora, Matrona; Patricia Acevedo Molina, Contadora; Elizabeth Molina Palma, matrona; Lidia Campusano Carvallo, Tecnólogo Médico, Hipólito gallardo Alfaro, Matrón; Claudina Aranguiz, Tecnólogo médico.

Sin duda fue una conmemoración que une a todas las bases de los trabajadores, especialmente en el sector salud, donde cada año se entregan reconocimientos a quienes ya parten a descansar a sus hogares tras un arduo trabajo de servicio en beneficio de los pacientes y usuarios y a otros que cumplen 25 años de trabajo continuo en el HRLBO./

