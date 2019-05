Cuenta pública del Servicio Salud O'Higgins

"En esta cuenta pública buscamos retratar el trabajo que ha hecho la red durante el 2018, que fue bastante movido en términos de infraestructura, de firmas de convenios, como el de programación que destaqué en mis palabras, las operaciones del Parkinson, de las 65 caderas; entre tantas acciones que quedaron reflejadas en esta rendición ante un auditorio lleno de gente, muy atenta a esta exposición, que es la culminación de una serie de cuentas públicas realizadas por los 15 hospitales de nuestra red", señaló el director (s) del Servicio de Salud O'Higgins, Fabio López.

Por su parte, la gobernadora de la provincia de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, se mostró muy satisfecha con lo expuesto afirmando que "Presenciamos una cuenta pública contundente, con una gestión importante que ha marcado un hito en lo que nos ha pedido el Presidente Sebastián Piñera, que era preocuparnos de esta deuda histórica que teníamos como región y como país con la salud en Chile. Este trabajo se concreta con el convenio de programación que se realizó entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional, que mejorará sin duda la calidad de atención en salud a cada uno de los habitantes de la Región de O'Higgins".

Cabe destacar que la cuenta pública, que contó con un traductor de lenguaje de señas, tuvo gran presencia de usuarios de distintas comunas de la región, quienes, además de ser testigos de la rendición, pudieron ser actores relevantes, manifestando sus distintas inquietudes al equipo directivo del Servicio de Salud. Uno de los asistentes fue el presidente interino del Consejo Consultivo del Hospital de Chimbarongo, Bernardo Becerra, quien manifestó su satisfacción, señalando que "La encontré muy positiva, puesto que hay muchas cosas que la gente no conoce, gracias a estas cuentas la gente puede ver cómo funciona su hospital y tras lo visto hoy día, me he dado cuenta que funciona bien. La gente está pidiendo que se atienda bien y en esta cuenta, se reflejó que hay una preocupación al respecto. Me voy contento, porque se ve que se están haciendo las cosas bien".

Dentro del espacio de preguntas, una de las temáticas expuestas fue el reforzamiento de la presencia de geriatras, y justamente entre de los asistentes se encontraba la médico geriatra del Hospital Regional, LedysCianciotta, quien al respecto explicó que "Lo importante es que se está trabajando en función de eso, se está haciendo la formación para estas especialidades como tal, para que ya pronto se pueda contar en la región con más especialistas en geriatría. También es bueno destacar que la lista de espera en esta materia ya se subsanó, actualmente estamos trabajando en proyectos que mejorarán la atención, cubriendo las necesidades del adulto mayor como debe ser".

Para conocer en profundidad respecto a la gestión 2018 del Servicio de Salud O'Higgins, su director invitó a visitar el sitio web www.saludohiggins.cl, donde se podrá descargar de manera íntegra la Cuenta Pública de la institución./

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.