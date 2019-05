Más de 500 estudiantes participan en Campeonato Escolar de Matemática en la UOH

Los encargados regionales del CMAT, Dr. Pedro Pérez y Dr. Emilio Vilches, valoraron la disposición de la UOH por acercar la matemática a los estudiantes de la región. "Este año participan más de 500 alumnos y alumnas, que es mucho más del doble de los que participaron antes. Esta es una muestra concreta del compromiso de la UOH con la región", manifestó el Dr. Emilio Vilches.

Entre los establecimientos que participaron de la jornada inicial estuvo el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo. El profesor a cargo del centro educacional de la provincia de Colchagua, Felipe González, detalló que "Esta es la primera vez que participamos en el campeonato, y nos pareció interesante esto para poder empezar a acercar a los estudiantes a la matemática".

En cuanto a la recepción de los(as) alumnos y alumnas por participar de este tipo de instancia, el profesor recalcó que "Se sintieron bien motivados, les gustó bastante la propuesta, y les interesó mucho participar de esta instancia".

Pía Gutiérrez, alumna de séptimo básico del Colegio San Alberto de Machalí y participante del arranque del Campeonato Escolar de Matemática 2019 manifestó que "La experiencia es buena, me va bien en matemática, y pese a que no he participado de instancias como éstas, me gusta la matemática y me siento capacitada". Además, agradeció la oportunidad de participar de este tipo de instancias, ya que permiten "Seguir aprendiendo", a juicio de la alumna.

Por su parte, Martín Soto, alumno de primero medio del Colegio Marista de Rancagua comentó que "Había venido otros años, así es que estoy familiarizado". En cuanto a sus objetivos para el CMAT 2019, recalcó que "Los años anteriores me ha ido bien, pero este año me gustaría sacar una medalla". El estudiante detalló su preparación para la competencia. "En mi colegio tenemos matemática avanzada, así que ahí pongo más atención para mejorar y lograr el objetivo".

El Campeonato Escolar de Matemática continuará el 25 de mayo, 22 de junio, 3 de agosto y habrá una prueba recuperativa el 31 de agosto. Finalmente, los ganadores se darán a conocer el 23 de octubre./

