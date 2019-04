Estudiantes de la UOH realizaron pasantía en Estados Unidos

El programa de movilidad estudiantil "Experiencia Global", perteneciente a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de O´Higgins, ha permitido entregar becas de pasantía en la Universidad de Delaware, Estados Unidos, durante dos años consecutivos, a doce estudiantes de diversas carreras de Pregrado.

Durante el 2018, cuatro estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica obtuvieron esta beca, mientras que en 2019 ocho estudiantes, pertenecientes a las Escuelas de Ingeniería, Educación y Ciencias Agronómicas y Veterinarias, pudieron realizar la pasantía, durante todo el mes de febrero, en la institución norteamericana.

Las y los estudiantes de la experiencia 2019 realizaron una charla informativa a sus pares en la UOH, donde expusieron sus vivencias y estudios realizados, con el objetivo de fortalecer y potenciar sus competencias académicas previstas en el perfil de cada carrera.

Para la Directora de Relaciones Internacionales, Dra. Carla Gutiérrez: "Esta charla, permitió saber, en detalle, sus actividades en la Universidad de Delaware, por lo que este encuentro, directo con las y los estudiantes, es importante ya que lo realizan con toda la energía y el entusiasmo después de su pasantía. Este es un testimonial abierto y dirigido a toda la comunidad universitaria para dar a conocer las ventajas de realizar esta pasantía".

En relación con 2018, este año se duplicó el número de pasantías a la Universidad de Delaware con estudiantes pertenecientes a las carreras de Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Especial, Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil en Computación, Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria.

Para Camila Cubillos, estudiante de Ingeniería Agronómica, el proyecto 'Experiencia Global': "Es una experiencia única y muy enriquecedora. La cultura es muy diferente en Estados Unidos y uno aprende mucho, ya que te da otra perspectiva muy importante para tu proyección profesional. En lo personal, quiero trabajar allá, hacer un Posgrado y traer los conocimientos a la región, porque esta zona es una gran potencia en la agricultura y quiero aportar en aquello".

Por su parte, el estudiante de Medicina Veterinaria, Claudio Medina indicó que "Es una experiencia totalmente recomendable. Es una oportunidad que se da una vez en la vida y que te abre muchas puertas, debido a que una pasantía en el extranjero es importante y te hace cambiar, de sobremanera, la mente. Esto me motiva mucho más a seguir estudiando, a seguir trasnochando para alcanzar mis objetivos en la vida profesional".

Informe a la Comisión Evaluadora

Previo a la charla a la comunidad universitaria, los estudiantes de la pasantía entregaron un informe escrito y oral en inglés a la Comisión Evaluadora de este programa, en la que participa el Vicerrector Académico, Marcello Visconti; la Directora de Relaciones Internacionales, Carla Gutiérrez; el Director de Gestión Comunitaria, Marcelo Catejo; además de directores (as) de institutos, escuelas, jefes (as) de carrera y académicos (as) de la UOH.

Para Marcello Visconti, la presentación involucra: "Una dimensión de la internacionalización de la universidad, lo cual es uno de los pilares fundamentales que hemos querido instalar para desarrollarnos como una universidad estatal que esté vinculada con el mundo, especialmente en formación".

La autoridad universitaria agregó que "Desde el primer día, hemos podido contar con este programa junto a la Universidad de Delaware. Esta institución nos ha otorgado una enorme colaboración, para que nuestros estudiantes puedan viajar y estudiar materias según sus carreras, mejorar su inglés y también se conecten y conozcan otras culturas. Este es un crecimiento personal y en su aprendizaje, lo cual nos enorgullece y vamos a seguir dando nuestro mayor esfuerzo para que nuestros y nuestras estudiantes, tengan estas oportunidades y puedan aprovecharla al máximo"./

