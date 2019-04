Entregan subvenciones por 7 millones de pesos a clubes de fútbol en Palmilla

En la ceremonia, se encontraban presentes concejales y representantes de todos los clubes beneficiados, C. D. Agua Santa, C. D. Unión Crucero, C. D. Juvenil Las Garzas, C. D. Federico Errázuriz, C. D. J. M. Hurtado Los Maquis, C. D. María Olivia Los Olmos, C. D. Talhuén, C.D. Santa Irene, C. D. Santa Ana, C.D. Vicente Aresti, C.D. San Miguel, C.D. Valle Hermoso y la Asociación de Fútbol San José del Carmen, que significó una inversión de 7 millones de pesos.

Respecto a esta entrega, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés, señaló que este beneficio es financiado con recursos municipales propios y que "Estamos dispuestos a continuar entregando estos aportes, con la finalidad de seguir fomentando el deporte y el apoyo a nuestras organizaciones", preciso.

La subvención entregada permitirá que las instituciones deportivas ejecuten distintas iniciativas como adquirir equipamiento deportivo, implementar sus sedes, entre otras inquietudes de acuerdo a los proyectos presentados./

