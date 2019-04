Rengo le dice no al proyecto Agrosuper en la localidad de Santa Isabel

Esta mañana se reunieron en un punto de prensa el alcalde de Rengo Carlos Soto, los concejales Karen Lorca y Rolando Guajardo, junto al Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, Juan Araya. Otro de los involucrados es el concejal Gavino Martínez quien no pudo estar presente en la reunión. El alcalde señaló “Junto con la comuna de Requinoa estamos siendo parte de una discusión ambiental que es realmente importante y preocupante, tiene que ver con la construcción en Santa Isabel en la comuna de Rengo de una mega concentración de criaderos de chanchos que suma aproximadamente 45 mil cerdos”.

El edil agregó “Nosotros tenemos muchas complicaciones en el sector, no tenemos los accesos de vialidad necesarios, tenemos serios problemas de agua, y una proliferación de malos olores que no queremos bajo ningún punto de vista que se empeore. Quienes estamos acá hoy, suscribimos el compromiso de trabajar por un Rengo mejor en términos medioambientales, por ahora nos vamos a concentrar y queremos decirle públicamente a la gente de Santa Isabel, que no van a estar solos en esta pelea. Hoy estamos a la espera de que Agrosuper entregue sus descargos al proceso de consultas que se les hizo y nosotros estaremos atentos, porque nuestro compromiso hoy es hacer todo lo que esté de nuestra parte para no permitir la concentración de cerdos en ningún sector de la comuna. Queremos darle tranquilidad a la gente de Santa Isabel, a todos los vecinos de Los Gomeros, Apalta, El Delirio, Camarico, San Jorge y Naicura que no están solos y son parte importante de Rengo”.

El concejal Rolando Guajardo explicó “Durante años los vecinos que vivimos ahí hemos soportado los malos olores. Entiendo que a algunas personas a lo mejor les parezca mal, pero como dice el alcalde esto no es un problema con Agrosuper, esto es preocuparse por los vecinos, de su bienestar, de la vida diaria de las personas. Es fundamental tener un estudio de impacto ambiental, es fundamental que acá se pongan todas las cartas sobre la mesa y se piense en el bienestar de la gente”.

Por su parte, la concejal Karen Lorca indicó “Como concejales siempre hemos estado velando por la calidad de vida de nuestros vecinos y preocupándonos de las necesidades de sus demandas y nos hemos convocado acá con el único propósito de apoyar a la gente de Santa Isabel y alrededores, porque necesitan el apoyo de sus autoridades y ahí vamos a estar nosotros”.

Finalmente, el Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Juan Araya, expresó “como representante de las 80 juntas de vecinos de la comuna y en mi rol de presidente, empatizamos y apoyamos firmemente esta campaña y nos sumamos como dirigentes, y sé que vamos a tener buenos resultados porque si bien es cierto nosotros fuimos el 5 de abril a la primera reunión de la unión comunal, y llevamos a dirigentes al sector para conocer sus problemáticas y es ahí donde fuimos testigos del daño que se está ocasionando en el sector, los malos olores son insoportables. Apoyaremos a todos los dirigentes del sector rural y a nuestras autoridades que nos acompañan ya que esta es una lucha que no se puede dar solo sino que en conjunto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.