Intendente Masferrer y recambio voluntario de medidores "Hemos escuchado a la ciudadanía. Como Gobierno queremos ser parte de la solución"

El Intendente Juan Manuel Masferrer señaló tras la visita, que "Hemos escuchado a la ciudadanía, y en ese sentido, el gobierno del Presidente Piñera quiere ser parte de la solución. Es una muy buena decisión que tomó nuestro Gobierno, particularmente para darle una solución a las personas en este tema que fue tan polémico", dijo en primer término el jefe regional de O'Higgins.

"Yo conversaba aquí con la señora Carmen -continuó Masferrer- el costo que tendría (el recambio de medidor) para ella, y darle la noticia que ahora será voluntario es muestra del trabajo que estamos haciendo, porque con ello queremos dar garantías de que la energía sea accesible al proceso más económico posible, a la más baja tarifa y con la mayor calidad", dijo Masferrer.

Finalmente, el representante de Gobierno ahondó en que "La situación del recambio de medidores inteligentes de la administración anterior, dado que tanto la Ley 21.076 como el Decreto que establece el cambio obligatorio de los medidores fueron dictados durante el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Ahora el recambio de medidores será voluntario, lo que se hará a través de una modificación de la norma técnica de calidad de servicio en la cual se va a establecer esta voluntariedad de los hogares para el recambio", sostuvo Juan Manuel Masferrer.



PROCESO VOLUNTARIO

El cambio de medidores será un proceso voluntario a través de la Norma Técnica de Distribución, donde los clientes voluntariamente podrán decidir el cambio de su medidor. Esto permitirá que la ciudadanía se adapte paulatinamente al cambio tecnológico en la medida que conozca sus beneficios, mejorando la calidad del servicio eléctrico. Para ello se modificará la exigencia por cada año y se extenderá el plazo de 7 a 9 años

La Sra. Carmen Cantillana explicó que "Vivo con una pensión de viudez y se me hacía muy difícil empezar a pagar un costo, y yo no podía hacerlo (...) Ahora lo único que les puedo decir es que estoy feliz con esta nueva información que nos da el Intendente en este momento, de que no vamos a tener que cambiar el medidor", dijo la dueña de casa.

El Seremi de Energía, Pedro Pablo Ogaz, declaró que "Con el anuncio realizado por la Ministra Susana Jiménez junto al Ministro (Gonzalo) Blumel, lo que buscamos también es llamar a la tranquilidad a la población, porque se ha dicho de todo, pero lo que hoy día se está planteando además es la rebaja de la tarifa, donde básicamente lo que se busca es poder traspasar esta baja en la rentabilidad directamente a una baja en la tarifa para todos los usuarios finales", dijo Ogaz.

Milena Acevedo, Seremi de Gobierno, afirmó que "Nosotros como Gobierno estamos preocupados también de cuál es el servicio que están brindado hoy día las empresas, la calidad del servicio que se le entrega a la ciudadanía. Lo que buscamos con esta con esta ley cortaes, por una parte, entregarle la tranquilidad a la ciudadanía, que no van a subir las tarifas de la cuenta de luz, y por otra parte que estamos velando por la calidad del servicio que entregan las empresas, para que los usuarios tengan la plena tranquilidad y seguridad de que la empresa le dé un buen servicio"./

