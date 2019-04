En fin de semana santo no hubo fallecidos en accidentes de tránsito

Es por ello, que el Jefe de la "VI Zona" de Carabineros, General Patricio Figueroa Esperguel, realizó un positivo balance policial de estos últimos cuatro días en los que la institución reforzó todos sus servicios preventivos y principalmente en carreteras con el plan Ruta Segura, para resguardar la seguridad tanto de los residentes como de los visitantes a la región.

Durante el fin de semana largo, las cifras no sólo fueron positivas en la disminución de fallecidos, sino que también el número de accidentes disminuyó en -35% al igual que la cantidad de heridos que bajó de 58 a 38.

En este ámbito, Carabineros redobló sus esfuerzos operativos realizando 6.622 controles preventivos en toda la región más 464 controles conjunto con Senda, deteniendo a 31 personas por conducción en estado de ebriedad e infraccionando a 9 conductores bajo la influencia del alcohol.

Además, carabineros infraccionó a 388 personas por conducir a exceso de velocidad, 17 por no respetar las señaléticas, 35 por no hacer uso del cinturón de seguridad y 22 por no utilizar el sistema de retención infantil. Además, las pruebas con narcotest, permitieron la aprehensión de 6 sujetos, quienes quedaron a disposición de la fiscalía respectiva, la cual determinará si los formaliza o solo los deja citados a declarar./

