Seremi de Educación lanza "Compromiso Bicentenario 2019" de San Fernando

Con estas palabras, el seremi de Educación Leonardo Fuentes, lanzó en el Liceo Técnico Profesional Felisa Tolup Zeiman de San Fernando, el Compromiso Bicentenario 2019, el cual busca reforzar el acuerdo, entre todos los actores de la comunidad escolar con los proyectos educativos de los que participan y las metas de calidad que les exige el ministerio.

Al firmar el Compromiso Bicentenario, la comunidad escolar asume metas desafiantes, como ubicarse entre los mejores establecimientos en resultados SIMCE o implementar modelos innovadores con el sector productivo y generar las condiciones para que los estudiantes que lo deseen continúen estudios superiores.

Por su parte, el Mineduc se compromete a acompañar a la comunidad en su camino a convertirse en un liceo de excelencia. Para ello entregará no sólo los recursos para mejorar las condiciones del establecimiento, sino que aportará materiales y apoyo pedagógico que pone el foco en los estudiantes.

Durante este 2019, desde MINEDUC se monitoreará unidad por unidad los avances en los niveles de formación, entregando reportes detallados en menos de 48 horas. Además, ya en marzo se entregaron recomendaciones curriculares de cómo abordar la etapa de recuperación y nivelación de los planes de estudio y se aplicó una evaluación de diagnóstico a más de 35 mil estudiantes en las asignaturas de Lenguaje y Matemática en los niveles de séptimo básico, primero medio y tercero medio de todos los Liceos Bicentenario.

Además de firmar este Compromiso Bicentenario 2019 en San Fernando, la máxima autoridad regional de Educación, recorrió el Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de San Vicente y el Liceo Bicentenario Oriente de Rengo, para dialogar y firmar el compromiso con las comunidades educativas de dichos establecimientos de excelencia académica. En el país, actualmente son 100 los colegios que componen la red Bicentenario que hoy beneficia a más de 83 mil familias.

El éxito del programa se refleja en el interés de las comunidades educativas por ser parte de este proyecto: 271 colegios presentaron su postulación el año 2018 y 40 de ellos obtuvieron la categoría Bicentenario en la modalidad Técnico Profesional.

Los 10 Compromisos Bicentenario

1. Como estudiantes nos comprometemos a ser protagonistas de nuestra educación, aprovechando al máximo las oportunidades de aprendizaje, con esfuerzo y dedicación.

2. Los profesores nos comprometemos a entregar una educación de calidad a todos los estudiantes, guiándolos y motivándolos a aprender.

3. Los asistentes de la educación nos comprometemos a otorgar un ambiente propicio para el aprendizaje.

4. El equipo directivo se compromete a acompañar al profesor, entregarle retroalimentación y orientarlo en su docencia.

5. Como padres y apoderados nos comprometemos a apoyar a nuestros hijos fomentando el esfuerzo y dedicación en sus deberes escolares e involucrarnos en el proyecto educativo del establecimiento.

6. Como director me comprometo a ser un agente movilizador de cambio dentro de la comunidad educativa, teniendo como foco el logro de los aprendizajes.

7. Como sostenedor me comprometo a apoyar la implementación del proyecto Bicentenario.

8. Como Seremi de Educación me comprometo a acompañar al establecimiento, contribuyendo a mejorar la educación del país.

9. Como Ministra de Educación me comprometo a trabajar por un sistema educativo que se centre en la sala de clases, la convivencia escolar y la formación integral de los estudiantes.

10. Como Presidente de la República me comprometo a mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y para todos los niños y jóvenes, impulsando políticas públicas que fomenten la calidad, confianza y autonomía en los establecimientos educacionales de nuestro país./

