Alcalde de Graneros fue agredido por concejal durante entrega de subvenciones municipales

La responsable del ataque sería la concejala Teresa Elgueta Moreno, la cual la noche de este jueves quedó detenida en un cuartel de carabineros de Graneros a la espera de ser controlada y formalizada en el Tribunal de Garantía de esta ciudad. En la audiencia realizada la mañana de este viernes, la imputada fue dejada en libertad, pero con la medida cautelar que le impide acercarse a la primera autoridad comunal.

El alcalde Claudio Segovia, lamentó lo sucedido sosteniendo que el ataque se produjo una vez que terminó el discurso que estaba pronunciando ante los representantes de las instituciones beneficiadas por las subvenciones municipales. “En los instantes que retornaba a mi puesto, fui maltratado verbalmente y golpeado en varias oportunidades por la concejala de una manera que no corresponde. Esto demuestra que las autoridades de nuestra comuna no han entendido que el camino no es ese. Nuestro llamado siempre ha sido al diálogo, al entendimiento y a sumarnos para ser parte de un Graneros que merece una mirada distinta. Lo que acaba de ocurrir demuestra que una vez más la violencia y la obsesión por el poder enceguece a muchos seres humanos. No está bien que autoridades de nuestra comuna agredan, no a Claudio Segovia, sino al alcalde de la ciudad, eso no corresponde especialmente por la investidura que tenemos”, precisó el edil.

De acuerdo a la información entregada por carabineros, la concejala quedó detenida en los momentos que se acogía la denuncia formulada por el alcalde. En ese instante, la mujer se presentó voluntariamente a la unidad policial, quedando en calidad de detenida.

