Agrosuper y Fundación Ave Fénix: Una alianza que crea oportunidades

Cristián González tiene 58 años, y padece de sordera parcial, lo que le ha dificultado trabajar como él acostumbraba a hacerlo. Sin embargo, la Fundación Ave Fénix de Rancagua le entregó las herramientas necesarias para volver a creer en sus sueños y hoy, trabaja en el estampado de las poleras que Agrosuper utiliza en sus Corridas Familiares.

Al igual que Cristián, otros 24 jóvenes con discapacidad física y mental han visto en la alianza, entre Agrosuper y la fundación oportunidades que les están cambiando su calidad de vida. "Sí, me gusta, es entretenido acá, me gusta trabajar y todas las cosas, me gustó mucho", indicó Sofía Soto, una de las alumnas de la Fundación Ave Fénix.

El vínculo, entre ambos organismos ya va en su quinto año, entregando no solo empleo a través de la impresión y estampado de poleras, sino que también confianza, seguridad, alegría y, sobre todo, el sentirse parte de la sociedad.

"Éste es un proceso, donde cuesta un poco el aprendizaje, es lento, no podemos competir con otras empresas que sí se dedican absolutamente a esto, pero cuando se logra se obtiene un buen producto. Además, a ellos se les entrega mucha calidad de vida, porque se sienten útiles para la sociedad", así describe la labor realizada, Laura Cabello, presidenta de la Fundación Ave Fénix.

Por su parte, Carlos Vives, subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper, señaló que "Esta relación va más allá de la Ley de Inclusión, ya son cinco años de confiar en el trabajo de cada uno de ellos, es un vínculo que hemos logrado mantener en el tiempo. Eso nos deja muy contentos porque está siendo un aporte directo tanto a la fundación como a los padres, jóvenes y adultos".

Con mucho cariño y dedicación, todos han estado trabajando en las 300 poleras que serán utilizadas en la Corrida Familiar de Codegua, que se realizará este sábado 13 de abril, en una iniciativa que está cambiando la vida de estos jóvenes, sus familias y amigos./

