Se inauguró pavimentación en Villa Cordillera de Rengo

Frente a esta actividad y el desarrollo de Villa Cordillera, el alcalde de Rengo Carlos Soto señaló “Quisimos hacer esta inauguración junto con el SERVIU porque si bien esto ya está funcionando, había que dedicarle un momento especial porque aquí se escribe la historia, yo asumí un día de diciembre del 2012 y esta villa había sido entregada 5 años atrás. Cuando yo llegué a ser alcalde esta villa no tenía ni siquiera la solera bien terminada, los vehículos no podían pasar por las soleras y entrar. No había veredas, no había un puente, en 5 años no fueron capaces de sacar las soleras para poder ingresar. El 8 de diciembre, yo tenía 2 días como alcalde, estaban los funcionarios municipales trabajando, y empezamos a hacer las veredas y el puente. Fue la primera obra que yo realicé como alcalde, y empezamos de a poco, donde hicimos la plaza y una pequeña cancha”.

El profesional de Serviu, Felipe Bahamondez Migueles indicó “este es un programa que requiere un trabajo en equipo. Esperamos que este ejemplo se vaya repitiendo en otros barrios y esperar que disfruten esta mejora, la aprovechen y la cuiden”. Además, tomó la palabra la representante de la villa Patricia Astete, quien expresó “Agradezco al alcalde y en especial a don Gavino Martínez que me apoyó en esta cruzada de muchos años para poder conseguir esta pavimentación que costó pero aquí está”.

Hoy, Villa Cordillera cuenta con la pavimentación de las calles nueva Pablo Neruda, pasaje Gabriela Mistral, pasaje Mercedes Pasten, pasaje Alberto Hurtado, pasaje Humberto Lorca, calle Araucarias y pasaje El Roble, tramo que corresponde a cerca de 50 viviendas.

En su discurso, el alcalde Carlos Soto declaró “Con esta pavimentación ustedes recién empiezan a respirar dignidad como vecinos y por qué son viviendas sociales no tienen por qué aceptar vivir de forma indigna. Yo me siento orgulloso, porque este es un logro de ustedes y hay que cuidarlo. Esto no termina nunca, siempre hay algo más que hacer con la vida en comunidad yo los invito a reactivar su junta de vecinos, no es posible que hoy no la tengan, la junta de vecinos es el mejor instrumento para poder tener recursos”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.