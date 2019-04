Séptima Conferencia de Olimpia San Fernando

En entrevista con diario Sexta Región dijo que para él siempre es un agrado estar de vuelta en Chile y especialmente en San Fernando. "Caminar por lugares, donde pase mi niñez y mi juventud me trae muchos recuerdos y nostalgias de amigos que ya no están o paisajes que han cambiado. Desde que me jubilé hemos vuelto a San Fernando cada dos años y por períodos de dos meses.

De sus logros profesionales en las Ciencias Marinas, ¿cuál de ellos puede destacar como el más importante?

En el plano académico y profesional y hay logros importantes que puedo destacar. Primero puedo mencionar haber sido uno de los fundadores de una sociedad científica; la Asociación de Ictiología, que agrupa a los científicos chilenos que estudian la biología y la taxonomía de peces. También la formación de profesionales que ocupan cargos importantes en la ciencia del mar. En el plano profesional puedo destacar varios programas de investigación en las cuales fui el líder científico los cuales terminaron en publicaciones con aportes nuevos al conocimiento. En este aspecto puedo mencionar mi tesis de grado, un programa de impacto ambiental en Australia y un programa de cooperación de Australia para varios países del Pacifico Sur

¿Qué le ha perecido esta invitación de OLIMPIA San Fernando para compartir sus logros profesionales con la comunidad?

Es una excelente iniciativa y me siento honrado de ser un invitado por este prestigioso grupo para compartir una experiencia de vida de un Sanfernandino que nació, creció y se educó en esta ciudad. He aceptado gustoso esta invitación para contar mi vida como investigador en Ciencias del Mar. Mi conferencia tiene un marcado foco motivacional especialmente para las nuevas generaciones.

En el imaginario colectivo, estudiar y trabajar en ciencias parece algo complicado, difícil, lejano. ¿Qué consejo puede dar, sobre este tema, a la juventud?

Ciencias del Mar no es una línea de investigación que es fácil de llevar en Chile generalmente por la falta de recursos. Pero no es imposible. Pueden ver con mi ejemplo que con perseverancia, determinación y un poco de suerte se puede llegar muy alto en cualquier área de investigación. A mí el destino me llevo a lugares muy lejanos y tuve la dicha de trabajar en la Gran Barrera de Coral de Australia y el Pacifico. Esto fue un trabajo de extraordinario para un biólogo Marino con increíbles anécdotas y aventuras. El mejor consejo que puedo dar a la juventud es dedicación, estudio y perseverancia que todas las metas se pueden lograr./

