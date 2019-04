FOSIS apoya a familias que viven en campamento de Peralillo

A pasos de la avenida principal de Peralillo se encuentra ubicado el Campamento Los Encinos, habitado por cerca de 25 familias que hoy dan la pelea por conseguir la regularización del terreno que habitan hace más de 20 años, y luego subsidios para que algunas de ellas puedan acceder a una vivienda propia o bien normalizar su situación habitacional.

Es hasta ese lugar donde llegó el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), con su programa Acción Integrado, que interviene, primero, las dinámicas de las familias, aportando una inversión para mejorar algún aspecto de su vida cotidiana; y luego, en el espacio de lo público, con el objetivo de entregar habilitación social a sus habitantes, generando redes, capacidad de autogestión y una inversión final de más de dos millones de pesos, que es decidida por los propios vecinos.

Jéssica González, dirigente de la Agrupación de amigos Los Encinos, cuenta los problemas y también los logros que han vivido en el último tiempo como comunidad: empezando porque se les reconozca su categoría de campamento: "A nadie le gusta decir que tiene un campamento en su comuna, pero esa es nuestra realidad. Estamos viviendo sobre un terreno tomado, que no está regularizado y somos familias con muchas necesidades", comenta.

Aunque el campamento lleva más de dos décadas, no ha sido fácil, primero, seguirle la pista al terreno, aunque ya se sabe que es municipal; luego, pedir que sea regularizado, algo que se volvió aún más difícil pues se trataba de una propiedad de uso agrícola.

Con el apoyo del FOSIS, las familias han conseguido, por una parte, contar con profesionales que les visitan periódicamente y escuchan sus problemas y les brinden orientación familiar respecto de lo particular que se vive en cada hogar. Sobre la inversión de la primera etapa del proyecto, cada grupo familiar analizó sus necesidades y tomó una decisión: "En mi caso compré un microondas porque eso me facilita darle almuerzo a mi marido y mis hijos. Les dejo todo listo y les caliento la comida más rápido, entonces, aunque parezca algo pequeño, es de una gran ayuda y uno no tiene las lucas para hacer esa compra", relata la dirigente peralillana.

Los logros que alcanzan las familias que habitan un campamento son impensados en otras realidades: por ejemplo, hace sólo unos meses que a Los Encinos llegó el agua potable: "Mis hijos esperaron por horas hasta que llegó el agua para poder ducharse, ¡Fue todo un acontecimiento!", cuenta Jéssica.

La energía eléctrica es otro bien que les fue esquivo por mucho tiempo: aun así, la luz se les corta varias veces en la noche, pero al menos ya tienen como alumbrarse y hacer funcionar sus aparatos eléctricos de primera necesidad.

En una segunda etapa con el programa del FOSIS, trabajarán lo comunitario y aquí es donde albergan sus esperanzas de lograr regularizar el terreno. "Algunas familias van a poder acceder a un subsidio e irse de acá. Otros, nos vamos a quedar porque ya no podemos tener un subsidio, pero la idea es mejorar la vida y solucionar el tema habitacional de todas las familias el campamento", sostiene la dirigenta.

Y agrega: "Que el FOSIS llegara acá ha sido una gran ayuda. No sólo por lo que han hecho, sino que nos sentimos más acompañados. Ahora uno va al municipio, por ejemplo, y nombra al FOSIS y es otra cosa. Estamos muy contentos en ese sentido".

Guido Carreño Reyes, director Regional del FOSIS, explicó que este programa: "Integra componentes de Acción en Familia y Acción en Comunidad, interviniendo durante 16 meses en un territorio determinado y en una comunidad específica en donde las familias desarrollan su vida cotidiana. Por eso, estamos muy contentos de poder apoyar a estas familias, ya sea en sus temas más particulares, como también en el ámbito comunitario. Sabemos que tienen muchas necesidades y esperamos ser un aporte a la búsqueda de soluciones", indicó la autoridad./





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.