Gineco Obstetras realizan primer taller de anticonceptivos intrauterinos

El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Libertador Bernardo O'Higgins (HRLBO) realizó el primer taller de capacitación de inserción de endoceptivos, dirigido a médicos ginecólogos de la región, matronas (es) y a más de 20 usuarias receptoras de este tratamiento anticonceptivo intrauterino.

El Dr. Edgardo Corral, jefe del servicio, señaló que "Este taller tiene como objetivo tal como lo señala el Ministerio de Salud, de aplicar y difundir métodos anticonceptivos de larga duración que no han estado presente en la historia del control de la fertilidad en nuestro medio".

El médico precisó que "El valor de estos dispositivos es bastante elevado, pero en esta ocasión para las pacientes resultaron sin costo tras ser donados por el laboratorio Bayer que nos entregó estos anticonceptivos intrauterinos para poder realizar este primer taller para médicos y matronas inicialmente de nuestro propio servicio".

La idea fundamental es adiestrar a los médicos y matronas en la colocación de estos endoceptivos que tienen una duración, entre 3 a 5 años, altamente seguros y con muy pocas contraindicaciones. Es especial para pacientes que tienen patologías como, diabetes, hipertensión, mujeres con alto sangramiento, entre otras; una muy buena opción, sobre todo cuando el dispositivo que tiene un valor de más de 200 mil pesos en el comercio.

Para el Dr. Óscar Polanco, Médico residente del Servicio de Ginecología y Obstetricia del HRLBO: "Estos talleres revisten una vital importancia ya que de esta manera podemos lograr un control de la natalidad en estas pacientes que tienen algún impedimento para tomar pastillas anticonceptivas u ocupar algún tipo de anticonceptivos que se ofrecen en el mercado".

Por su parte, Denisse, usuaria y beneficiaria de este dispositivo intrauterino, señaló que "De partida desde el punto de vista económico me favorece mucho, tener un respaldo y sentirse protegida es bueno, soy muy afortunada de poder participar en este taller".

Asimismo, María Zamorano, también beneficiaria de este taller de implante de anticonceptivos intrauterinos, indicó que "Por lo principal es una ayuda económica y por otro lado me ayuda a no quedar embarazada, más que nada por mi condición, pues tengo el síndrome de Marfan y ya en el parto anterior tuve una disección aórtica, entonces más que todo es para prevenir y no volver a pasar por lo mismo", recalcando que "Si se volviese a repetir quizás mi corazón no aguante".

En tanto, La Dra. Lía Muñoz, se refirió a la enfermedad que aqueja a María manifestando que "Ella trae el Síndrome de Marfan, que es una condición que ella trae genética, congénita y que genera un riesgo de cardiopatía que puede tener riesgo vital, el tener acceso a un método de anticoncepción de alta tecnología como en este caso, nos permite proteger a pacientes como a María de un nuevo embarazo y evitar complicaciones maternas, así nos puede permitir otro embarazo en condiciones de una planificación y un manejo de su condición previa".

Un taller, sin duda, muy beneficioso para las pacientes y por razones obvias para los médicos Gineco Obstetras y matronas (es) del HRLBO, que cada día se esmeran en buscar nuevas tecnologías en el uso de anticonceptivos intrauterinos, lo que significa un mejor calidad de vida para nuestras usuarias./

