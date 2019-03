Certifican a mujeres participantes en curso de cocina internacional

En el acto estuvo presente el alcalde Tulio Contreras, el director Regional del Sence, José Román Toloza e invitados especiales, los cuales fueron testigos de este importante logro conseguido por 14 mujeres y un hombre, los cuales fueron capacitados por la Otec Corcin.

El programa becas laborales es una instancia de capacitación en oficios, basados en desarrollo de competencias laborales, cuya finalidad es posibilitar el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad.

Su financiamiento proviene de los excedentes del uso de la franquicia tributaria por parte de las empresas, y administrados por los organismos técnicos intermedios de capacitación, en este caso, la Otec Corcin.

El jefe comunal agradeció a cada una de las personas participantes en esta capacitación en Cocina Internacional. "Hoy estamos certificando a 15 personas beneficiadas con el programa. Quiero agradecer al Sence por esto que hoy somos testigos y felicitar a cada una de las 14 mujeres y el varón que fueron favorecidos con esta iniciativa".

En tanto, el director Regional del Sence, José Román Toloza manifestó: "Llevó una semana en este cargo que me fue asignado y he podido conocer el gran el trabajo de los profesionales que trabajan con nosotros. "Aquí se puede repetir lo que dijo el alcalde en sus palabras: "No hay mejor dinero invertido que el que se utiliza para capacitar a personas"./

